鮑爾國會證詞強化降息預期 美股開盤道瓊漲逾140點

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾赴國會作證，發表經濟證詞，他在預先備妥的講稿中指出，Fed 將採取適當行動，維持經濟擴張；該消息強化了降息預期，今 (10) 日美股開盤，三大指數齊揚，道瓊漲逾 140 點。

台北時間週三晚間 9 點 48 分，CNBC 報價顯示，道瓊工業指數上漲 145.04 點 (0.54%)，標普 500 指數上漲 19.59 點 (0.66%)，那斯達克指數上漲 79.09 點 (0.97%)。

根據 CNBC 報導，鮑爾在預先準備的經濟證詞中表示，經濟前景仍面臨不確定性，美國各地的企業投資明顯趨緩。

證詞寫道，許多聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員認為，使貨幣政策趨向寬鬆的情勢，已經轉強；貿易緊張局勢所造成的不確定性，以及對全球經濟的擔憂情緒，正在拖累美國經濟前景。

眾議院聽證會預計於台灣時間週三晚間 10 點開始。

美中貿易談判進展方面，美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，週二與中國國務院副總理劉鶴、商務部長鍾山通電話；這是自貿易戰休兵以來，雙方高階官員首度接觸。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 透露，雙方仍有幾項重要議題待解，能否達成貿易協議，還在未定之天，就像美式足球，「已來到達陣區前 7 碼，卻無法攻進達陣區。」