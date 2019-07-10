全力衝刺服務部門 蘋果在上海啟動新計畫 協助開發應用軟體

蘋果 (AAPL-US) 週二 (9 日) 在上海啟動新計畫，協助大中華地區開發者創造應用程式，大中華地區是蘋果最關鍵的海外市場，他們也藉此展現擴大此地服務的決心。

據蘋果發布的公告指出，依據這項計畫 (稱為加速器, accelerator)，公司將定期為開發者舉辦講座、研討會以及網路會議。目前蘋果平台上，有超過 250 萬的開發者來自包括台灣、香港和中國大陸的大中華地區。

蘋果大中華區董事總經理葛越表示，位於上海浦東的蘋果設計開發加速器，是中國第一家、全球第二家加速器，預計全年將會接待 5000 名開發者。

目前蘋果 iPhone 在全球的銷售均成長放緩，尤其大中華地區陷入困局，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 正帶領蘋果公司逐步轉型，將服務做為後續發展的重心，由 app、媒體及其他軟體開發中獲得營收。

研究公司 Evercore ISI 週二發布報告，預期 App Store 的開發商營收，在今年第 2 季成長 18% 至 90 億美元，部分原因來自中國市場增長推動，蘋果預計 7 月 30 日公布新一季財報。

App Store 去年共為蘋果貢獻 371 億美元營收，分析師 Amit Daryanani 表示，基於中國市場的可觀成長，本季服務的營收將有更正面的表現。

(圖片來源: 蘋果公司)

蘋果於 2017 年在印度班加羅爾開設了類似的加速器，目前在印度及中國市場，安卓陣營主導了智慧手機的發展。為了加強在中國地區的銷售，蘋果今年推出了多項降價計畫。

不過，在美中貿易戰關稅可能大幅上揚的前提下，據《日經新聞》報導，蘋果已經要求供應商評估，將部分產能轉出中國所需花費的成本。

蘋果指出，在上海的加速器平台將做為一個交流中心，讓包括 iOS、iPadOS、watchOS、macOS 和 tvOS 在內的各個平台、各類規模的開發者，與 App 社區的其他成員齊聚於此，相互交流和學習。

蘋果表示，自 2010 年 App Store 在中國上線以來，大中華區開發者透過在 iPhone 和其他 Apple 設備上，針對全球用戶銷售所賺取的營收已超過 2000 億元人民幣，其中僅過去一年的占比就達 30% 以上。