降息預期攀升 歐盟下修2020年GDP和通膨率預測

根據《彭博社》報導，歐盟執委會 (European Commission) 將 2020 年歐元區國內生產毛額 (GDP) 預測值下修至 1.4%、通膨率下調至 1.3%；市場對歐洲央行 (ECB) 採取降息、量化寬鬆 (QE) 政策的預期，也隨之升溫。

歐盟執委會將 2019 年歐元區 GDP 預測值維持在 1.2% 不變，但把通膨率預測值從 1.4% 下修至 1.3%；2020 年的 GDP 預測值從 1.5% 下調至 1.4%，通膨率預測值由 1.4% 下修至 1.3%。

歐盟執委會下修 2020 年經濟成長預測。(圖：翻攝自彭博)

報導稱，歐盟執委會發布的數據顯示，歐元區經濟成長依舊疲弱，貿易爭端對製造業造成衝擊，削弱了商業信心。

歐盟執委會下修今明兩年通膨率預測。(圖：翻攝自彭博)

歐盟執委會稱，對 2019 下半年經濟回溫的希望，正逐漸消退，美中貿易戰延燒、全球貿易下滑，以及英國脫歐等因素，都對脆弱的經濟情勢，帶來威脅。

歐盟執委會副主席 Valdis Dombrovskis 表示，經濟復甦正面臨考驗，歐元區內的主要風險，仍來自英國脫歐可能造成的影響。

ECB 總裁德拉吉 6 月曾言，若通膨率未能達標，「進一步削減利率，依然是我們政策工具的一部分，資產購買計畫 (APP) 也還有相當大的空間。」

高盛、摩根士丹利等多家金融機構預測，在經濟成長趨緩、通膨率低於目標值的情況下，ECB 最快將於今年 9 月或明年初，重啟 QE 政策。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 獲提名接任 ECB 總裁，使 ECB 重啟 QE 的可能性攀升，因為拉加德先前指出，購債計畫是良好的政策工具。

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