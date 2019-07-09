美中將重啟談判 陸商務部前官員：川普的首要目標是連任

根據《彭博社》報導，美中兩國本週將重啟貿易談判，但前景仍不明朗；中國前商務部副部長魏建國表示，美國總統川普的首要目標，就是拚連任，「他的一切行動，都是針對此目的。」

川普和中國國家主席習近平，上月於 20 國集團 (G20) 峰會上，達成貿易戰暫時休兵、重啟談判的共識；美方無限期暫停對 3000 億美元中國輸美商品加徵關稅，且美國企業可出售「無重大國安問題的設備」給華為。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 上週稱，美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，已和中方主談人、中國國務院副總理劉鶴通了電話，面對面會談可望於近期發生。

報導稱，對於美中貿易協議，目前有兩種觀點，其一是，川普必須在 2020 年總統大選登場前，與中國達成貿易協議，藉以鞏固基本盤，因此他勢必得滿足北京方面的要求；另一是，在股市、經濟表現強勁的情況下，川普會繼續拖延達成協議的時間，因為即使是民主黨人，基本上也認同應對中國採取強硬態度。

魏建國指出，川普給人的印象，似乎是個「可應對」的人，但實際上，他不可預測，說一套做一套，這是最大的問題。

中國人民大學美國研究中心主任時殷弘說，習近平不會希望川普連任，「因為任何一個民主黨人，都不至於如此粗暴。」

共產黨的民族主義者，正持續對習近平施壓，要求他避免讓貿易協議，淪為「不平等條約」。

不過，也有人認為，川普急於重啟貿易談判，代表美國不太可能執行更激烈的「冷戰式衝突」，且將華為列入貿易黑名單一事，已使美國企業受到傷害，對川普爭取連任來說，並無好處。

北京語言大學國別與區域研究院副教授壽慧生形容，川普在貿易戰中的行徑，「就像在拆房子，但他並沒有把房子給燒成灰燼」，美中之間的競爭，是「未來誰能主宰世界」之爭。

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