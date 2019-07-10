【馮冠華專欄】留意市場對早上公佈的中國數據反應

7 月 10 日推介 - 中國奧園（3883）

1）昨天港股市況總結：恆指週二繼續低走，指數低開 33 點後曾下跌 252 點，低見 28081 點；最終收報 28116 點，下跌 215 點並錄 5 連跌。成交金額按日下跌約 7% 至 703 億。港股通南下總成交額按日下跌約 10% 至 74 億，流向仍是淨流入，金額約 10 億。滬深股通北上維持淨流出，金額約人民幣 26 億。藍籌 2 升 46 跌 2 持平。板塊方面，體育用品及手遊股表現稍好，早段強勢的澳門博彩股最終大部分也被拖下。安踏（2020）再被沽空機構第二次狙擊，但股價反升 0.2%。



做空方面，佔大市成交仍高企在 15.1%。牛熊證街貨最新比例為 69:31，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 72:28，重貨區方面，熊證下移至 28550-28599，牛證下移至 27700-27749；另外亦有不少數量在另外 3 個區域，包括 28000-28099、27900-27949 及 27750-27799。恆指期貨夜市收報 28241 點，上升 138 點，高水 125 點。港股 ADR 上升 101 點，相等於恆指 28218 點。

簡評：恆指昨天的跌幅，雖則在點數上沒有週一的那麼多，但市場氣氛之差，筆者則覺不遑多讓，而昨天早報預期的回穩更談不上。由於不見有任何重大的利空消息，所以估計昨天的弱勢，只是前天之續集而已。藍籌大部分繼續下跌，板塊方面也連續兩天並無突出之輩，做空比率維持在高水平，更令看多者洩氣的，是港股並沒有跟隨上證收窄跌幅。再看最新的牛熊街貨分佈，大量牛證貼近現價，向下屠牛的誘因頗大。

和前天類似，美股昨天早段下挫，但港股期貨夜市又再次背馳反彈，ADR 也同樣地回穩；吸收了昨天的教訓，面對同樣的市況，縱使恆指已五連跌，筆者再也不敢輕言港股能回穩，特別是今天早上中國會公佈 CPI 等數據。市場氣氛不佳時，好數據也可被視作壞消息（例如寬鬆政策延後），壞數據亦可被放大。新近的例子就是美國就業數據強勁，令大幅減息憧憬落差。筆者也曾指出成交疲弱，衍生工具的操作容易令市場扭曲，從這出發點，百威亞太和科創板的資金回籠是頗重要的了。

若單從昨天的股價表現，渾水狙擊安踏，似乎得不了甚麼甜頭。某程度上，安踏在國內體育用品行業，已經是大至不能倒，上市公司和經銷商的關係亦不容易劃清，簡單説現價的安踏是有可博之道，且看會否像近月被狙擊的波司登（3998）和信義玻璃（868）般不跌反升了。另一隻疑似錯殺股是中國奧園（3883），股價在公司的澄清公告及主席增持後回穩，現價作短多，勝算應頗高。

2）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指下跌 23 點或 0.08%，標指和納指則分別上升 0.12% 及 0.54%。十年期債息上升至 2.072%，美滙指數上升至 97.50。紐約期油最新報 58.5 美元。

3）個股訊息：舜宇光學（2382）公布，6 月手機鏡頭出貨量達 1.01 億件，按年增加 15.9%，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升；按月則下跌 5.2%。另外，手機攝像模組出貨量 4323.3 萬件，按年上升 21.9%，主要由於公司手機攝像模組市場份額的上升，按月升 8.9%。（信報）

長城汽車（2333）公布，6 月汽車總銷量 6.33 萬輛，按年增長 1.79%；其中，出口 6711 輛，上升 83.31%。產量 6.29 萬輛，增加 1.15%。今年首 6 個月，銷量 49.35 萬輛，按年增長 4.67%；其中，出口 3.03 萬輛，升 29.39%。產量 49.71 萬輛，增加 5.53%。（信報）

4）新股訊息人力資源解決方案供應商萬寶盛華（2180）將於今日掛牌，昨日暗盤價收報 10.96 元，較招股價 9.9 元，升 1.06 元或 10.71%。（明報）

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