中國流動性隱憂加劇！短天期回購利率竟飆至15%

中國包商銀行被接管後，中國金融市場流動性問題持續受到市場關注。今 (13) 彭博社報導指出，本周中國流動性波動有擴大的跡象。

周二 (6 月 11 日) 中國銀行間 7 天 (R007) 和 14 天期 (R014) 全機構 (包含銀行、證券、基本機構) 質押式回購利率一度衝高至 15%，顯示出中國整體金融機構間資金緊俏的嚴重性。

即使周三 (6 月 12 日) 7 天期全機構利率最高價略為下滑至 6%，但 14 天～2 個月的較長天期利率仍保持在 10% 以上，其中 14 天期最高價仍出現 15%。

本周截至周三為止，中國人行一共向市場回收人民幣 250 億元，暫時無視全機構質押式回購利率大幅波動的現象。

不過相比之下，存款類金融機構間的質押式回購利率則保持平穩，根據彭博社數據顯示本周前三個交易日 DR007(銀行間 7 天期質押式回購利率) 利率最高成交在 2.65%，14 天期利率最高只成交在 2.90%

市場人士認為，R007 (7 天期質押式回購利率) 和 DR007 (銀行間 7 天期質押式回購利率) 利差擴大的現象已經紓緩。主要在於中國人行近期對中小銀行釋出流動性，使得中小銀行流動性緊俏問題有所紓緩。

不過，中國中小銀行面對的風險仍未解除，賴以為生的 NCD 市場中，部分城商行、農商行等低評等 NCD 發行成功率依然處於低檔，中小銀行 NCD 發行並不順暢。Wind 數據顯示，6 月 11 日 AA + 評等及以下銀行 NCD 實際發行成功率只有三成。

(資料來源: wind) 低評等 NCD 發行成功率明顯下滑

至於全機構質押式回購利率波動升高的問題，一位債券交易員指出這主要還是在於不同機構借款，會有不同的市場需求。

而且大型銀行為管控好風險，對於擔保品的要求較高，而沒有中國人行背後支持的非銀行金融業，要求支付的利率會更高。