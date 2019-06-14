6～8月NCD到期高峰 陸中小銀行流動性惹關注

5 月 24 日中國包商銀行因出現嚴重信用風險遭到中國人行與中國銀保監會接管，之後業內人士持續關注 NCD 市場變化，主要在於該市場是中國中小銀行重要短期融資管道，一旦出現重大變化，流動性將連帶受到影響。

雖然包商銀行在取得中國政府信用背書後，已在 6 月初成功發行兩期 NCD，且相較於同等級的 NCD 幾乎無溢價情況，並足額認購。但中國 NCD 市場仍是出現明顯的兩極化，信用評等高的大型銀行，市場接受度高，發行成功率已回升到 90% 以上，但 AA + 級以下的發行成功率仍不到五成，顯示出市場仍未脫離包商銀行事件的陰影。

資料來源: wind

而自 6 月 10 日至 6 月底，AAA 與 AA+ NCD 到期數量接近人民幣 1.3 兆，此外 7 月份與 8 月份分別有人民幣 1.2 兆和人民幣 1.3 兆 NCD 到期，是今年 NCD 到期高峰。

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其中，6～8 月分別有 1578 億元 AA 評等 NCD 到期，及 817 億低評等（AA - 和 A+）NCD 到期。從近期 NCD 發行成功率的趨勢來看，除了 AAA 評等已幾乎消化包商銀行事件衝擊外，其餘評等在沒有中國政府背書的情況下，發行難度仍較高。而這部分存單續發壓力較大，更可能會為中小銀行流動性帶來影響。

若未來這些中小銀行無法順利在市場取得流動性，中國人行會不會再次定向降準，或是全面降準來幫助中小銀行渡過這次流動性危機，值得關注。

