三大原因讓女性對退休沒信心 近6成只靠儲蓄

退休是現代人理財新顯學，根據聯博投信調查，台灣平均 25 歲以上、投入職場的女性，平均退休信心指數約 42.8 分，屬中性偏低，且有近 6 成靠存錢理財，而造成女性對於退休缺乏信心，主要有三大原因：對退休報酬預期兩極化、退休規劃過於保守，以及對於退休年齡過於樂觀。

退休報酬率預期部分，有 3 成以上女性對於每年投資報酬率低於 3%，另有 11.8% 的女性則預期每年投報率可達一成以上，聯博投信認為，對於投報率預期偏低或過高，都可能導致理財操作過於保守或過度積極，其中保守者可能導致退休金累積速度過慢，積極者又可能面臨市場波動的風險。

至於退休理財方式也略顯保守，57% 選擇最保守的存錢，其中 24.9% 選擇儲蓄、17.9% 選擇定存，14.7% 則是將錢放在活存帳戶，顯示女性理財方法過於保守，恐影響退休準備進度。

調查發現，台灣女性對於退休年齡預期過於樂觀，有超過 4 成女性計劃 60 到 69 歲退休，另有 3 成打算 59 歲前退休，希望能早點退休，另有 24.7% 的女性因還沒有退休計劃，在時間點不確定下，導致不易規劃退休理財。

聯博投信針對台灣 25 歲以上職業女性進行訪談，台灣女性壓力指數平均約 53.2 分屬於「中性偏高」，分析主要生活壓力來源，主要是經濟壓力，指數為 65.7 分，家庭與職場壓力指數分別為 43.2 分、50.6 分。

進一步分析女性經濟壓力來源，主要是財務保障 (38.5%) 與退休儲蓄 (37.5%)，以年齡層來看，30 歲到 44 歲的女性因面臨結婚、購屋與養育子女等壓力而對未來產生不確定性，感受到經濟壓力也相對較大。

聯博投信董事長翁振國說，要提振退休信心首要任務就是提早準備，目前台灣女性餘命 83.7 歲，如果期待 59 歲前可以退休，至少要準備 25 年的生活費支應，以每個月 2 萬元估算，扣除通膨、醫療與娛樂等支出，至少要準備 600 萬才夠，換言之，提早準備有其必要性。

而想要在時間內達成目標，建議可從積極投資與尋求專業建議著手，但要注意的是，積極並非一味的投入高風險，而是要根據年齡、需求與風險承受度尋找合適的報酬目標，並搭配專業建議操作，較為妥適。