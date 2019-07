高盛：美股多頭應該買進這些低勞動成本個股

由於失業率接近 50 年來的低點,就業成長超過了勞動力的成長,因此美國企業對工資上漲影響獲利表示擔憂,也就不足為奇了。

高盛的一項分析認為,儘管存在這些擔憂,但勞動成本較低的企業表現明顯不如大盤。高盛認為,對於那些認為美國經濟放緩的擔憂被誇大的人來說,這類股票反而可能是不錯的選擇。

高盛股票策略師 Ben Snider 領導的團隊指出,「如果工作和工資成長具有韌性,那麼相對絕緣勞動成本較低的股票表現應該會超過勞動成本較高的同業,因為投入成本上升導致更多的獲利風險。」

高盛從標普 500 指數公司中篩選出一籃子 50 支個股,這些企業的勞動成本相對於其營收極低,平均遠期本益比為 13 倍;與同類一籃子 50 家勞動成本較高的企業相較,其遠期本益比為 22 倍。標普 500 指數企業的遠期本益比中位數為 18 倍。

雖然工資成長已從 2018 年第 4 季 3.3% 的峰值放緩,但仍是 2007 年以來的最快增幅,Snider 寫道,「領先指標顯示工資成長應保持或略高於目前的 3%。」

這比經濟成長率 2.5% 和 FactSet 預計的 2019 年獲利成長 2.6% 還高,根據全國獨立企業聯合會 (NFIB) 和全國商業經濟協會 (NABE) 的調查,企業管理層對這股趨勢感到擔憂。

高盛一籃子低勞動成本企業是跨產業的,包括 Dish Network Corp. (DISH-US)、Altria Group Inc. (MO-US)、Aflac Inc. (AFL-US)、McKesson Corp. (MCK-US)、道瓊工業平均指數成份股蘋果 (AAPL-US) 和 Sykworks Solutions Inc. (SWKS-US),這些企業的遠期本益比都低於標普 500 指數本益比中位數,並且人工成本占營收比率在 6% 以下。

企業獲利率在 2018 年升至 10% 以上的歷史最高水平,但今年出現下降,市場普遍預計今年將下跌 0.6%,同時預計明年將成長 0.7%,但高盛分析師認為這個數字過於樂觀,「從自上而下的角度來看,我們對獲利率持平的預測,部分源自勞動成本上升,正好解釋了我們預期標普 500 指數成長 4% 與目前市場共識預估成長 12% 之間的差異。」

預計工資持續成為壓力的另一個原因是美國各州和地區的最低​​工資上漲的發生率越來越高。Snider 寫道,「儘管聯邦最低工資 10 年來保持在 7.25 美元不變,但持續上升的各州最低工資水平繼續推升有效的全國最低工資標準,」「有效的全美最低工資在 2018 年成長了 4%,達到 8.88 美元,而現行的州法律表明,即使沒有任何法定的聯邦政府成長,它仍將在 2019 年再增加 4%,達到 9.18 美元。」

可以肯定的是,如果投資人認為債券殖利率偏低的趨勢以及殖利率曲線倒掛所代表即將出現的經濟衰退可能會導致失業率上升和工資壓力放鬆,那麼投資這些低勞動成本企業未必有利。

有趣的是,高盛的低工資籃子和市場對通膨的預期之間存在很強的相關性。

10 年期損益平衡通膨率透過分析 10 年期美債殖利率與類似的通膨指數債券間的差異,來衡量市場對通膨的預期。從這些數據來看,可以假設股市投資人正在押注經濟衰退即將到來,其信念與債市投資人相同,並且後者實際上更早取得該部位。

但仍然有很多理由繼續看好未來經濟,包括強勁的就業市場、高水平的消費者信心,以及聯準會願意在出現重大經濟放緩的確鑿證據之前降息的跡象。在這種情況下,投資人可能只是低估了低勞動成本企業將會帶來的好處。