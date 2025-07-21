鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-21 09:35

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財報季關鍵一周！美股徘徊歷史高點 科技「7巨頭」業績將定調走向 專家籲注意1風險（圖：Shutterstock）

展望未來一周，市場將迎來 112 家標普 500 成分企業的季度財報披露，其中科技巨頭 Alphabet、特斯拉及餐飲品牌波雷墨西哥燒烤的財報表現尤為引人關注。

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與此同時，美國製造業與服務業活動指標將陸續公布，而 Fed 已正式進入 7 月 29-30 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議前的官方靜默期。

Fed 內部對於貨幣政策的立場分歧持續擴大，理事沃勒上周四 (17 日) 在紐約發表演說時明確主張應於 7 月啟動降息循環，強調當前聯邦基金利率較中性水準高出逾 1 個百分點，且通膨壓力已顯著緩解。

但市場預期卻呈現相反走勢，根據芝商所 (CME)FedWatch 數據，7 月降息機率已從一個月前的 13% 驟降至 5%。

花旗首席經濟學家 Andrew Hollenhorst 分析指出，隨著就業市場逐步鬆動且關稅政策尚未引發全面通膨，Fed 更可能在 9 月達成降息共識。

企業財報表現成為支撐市場的關鍵因素。第二季財報季由大型銀行超預期業績揭開序幕，串流媒體巨頭 Netflix(奈飛) 隨後公布的亮麗數據進一步印證美國消費市場的韌性。FactSet 統計數據顯示，標普 500 成分股整體獲利預期已從上周的年增 4.8% 上修至 5.6% 年增率。

值得注意的是，部分提早大漲的個股在財報公布後出現「利多出盡」現象，像是奈飛雖上調全年營收指引，股價仍逆勢下跌 5%。

市場分析師對當前估值水準提出警示。Evercore ISI 策略主管 Julian Emanuel 指出，標普 500 指數本益比已攀升至 24.7 倍的歷史高位，意味著企業獲利須持續超越預期才能支撐現行股價。

美股即將迎來科技「7 巨頭」財報，這些企業料將貢獻標普 500 指數本季 14.1% 的獲利成長，其餘 493 檔成分股的獲利增速則僅 3.4%。

華爾街策略師普遍期待，未來幾季能見到獲利成長動能逐步擴散至週期性產業，這被視為維持牛市格局的關鍵條件。