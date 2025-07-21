財報季關鍵一周！美股徘徊歷史高點 科技「7巨頭」業績將定調走向 專家籲注意1風險
鉅亨網編譯陳韋廷
美股標普 500 指數與那斯達克指數近期持續在歷史高點附近震盪，儘管面臨關稅政策升級與聯準會 (Fed) 貨幣政策路線的激烈爭論，美股仍展現出強勁韌性。上周那斯達克上漲 1.6%，標普攀升 0.7%，道瓊基本持平，顯示市場對於宏觀經濟不確定性展現出較強的抗壓性。
展望未來一周，市場將迎來 112 家標普 500 成分企業的季度財報披露，其中科技巨頭 Alphabet、特斯拉及餐飲品牌波雷墨西哥燒烤的財報表現尤為引人關注。
與此同時，美國製造業與服務業活動指標將陸續公布，而 Fed 已正式進入 7 月 29-30 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議前的官方靜默期。
Fed 內部對於貨幣政策的立場分歧持續擴大，理事沃勒上周四 (17 日) 在紐約發表演說時明確主張應於 7 月啟動降息循環，強調當前聯邦基金利率較中性水準高出逾 1 個百分點，且通膨壓力已顯著緩解。
但市場預期卻呈現相反走勢，根據芝商所 (CME)FedWatch 數據，7 月降息機率已從一個月前的 13% 驟降至 5%。
花旗首席經濟學家 Andrew Hollenhorst 分析指出，隨著就業市場逐步鬆動且關稅政策尚未引發全面通膨，Fed 更可能在 9 月達成降息共識。
企業財報表現成為支撐市場的關鍵因素。第二季財報季由大型銀行超預期業績揭開序幕，串流媒體巨頭 Netflix(奈飛) 隨後公布的亮麗數據進一步印證美國消費市場的韌性。FactSet 統計數據顯示，標普 500 成分股整體獲利預期已從上周的年增 4.8% 上修至 5.6% 年增率。
值得注意的是，部分提早大漲的個股在財報公布後出現「利多出盡」現象，像是奈飛雖上調全年營收指引，股價仍逆勢下跌 5%。
市場分析師對當前估值水準提出警示。Evercore ISI 策略主管 Julian Emanuel 指出，標普 500 指數本益比已攀升至 24.7 倍的歷史高位，意味著企業獲利須持續超越預期才能支撐現行股價。
美股即將迎來科技「7 巨頭」財報，這些企業料將貢獻標普 500 指數本季 14.1% 的獲利成長，其餘 493 檔成分股的獲利增速則僅 3.4%。
華爾街策略師普遍期待，未來幾季能見到獲利成長動能逐步擴散至週期性產業，這被視為維持牛市格局的關鍵條件。
花旗策略師 Scott Chronert 說：「市場正在提前反映積極因素，當前情緒指標與隱含增長預期均處於高檔，後續企業財報指引與經濟數據將成為行情能否持續的決定性變數。」
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