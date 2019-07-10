分析師：下一個十年科技股淘汰率高 亞馬遜、蘋果非最佳持股

投資人該怎麼規劃未來十年的投資組合呢?

據 Gavekal 分析師 Louis-Vincent Gave 研究報告顯示，從過去歷史成績觀察，就能知道蘋果和亞馬遜不會是未來十年的最佳股票。

投資人普遍都會認為，投資市場看好的尖牙股 FAANG 裡的科技股最妥當，如 Facebook(FB-US)，亞馬遜 (AMZN-US)，Apple(AAPL-US) 和谷歌 (GOOGL-US)。

不過 Gave 自 1980 年以來，以每十年的間隔，觀察以市值計算的前十大股票，研究結果顯示，前十大股票很少會在十年後仍穩居其位。

相反的，由於科技趨勢變動相當快速，因此過去獲利高的科技股在下一個十年不一定是科技主流，過去十年內，前十大股票變動相當劇烈，舊世代的贏家很快被新銳贏家取代。

他指出，從 1980 年和 2010 年原油市場的劇變，到 20 世紀 90 年代初期，日本泡沫化經濟，這十年間的投資趨勢從未持續超過十年以上。

Gave 指出，前十大股票高流動率的一個主因是規模和增長「難以調和」。

石油公司埃克森美孚 (Exxon Mobil Corp) 和微軟是唯兩支持續在前十大股票中的公司，其中微軟連續三十年維持在前十大股票中。

相反，他指出，到 2030 年，下一代的前十大股票可能會從全球資本主義反映，以及科技新領域的發展，或者期貨資源緊縮，導致大宗期貨商品投資人受益。

事實上，Gave 建議每 10 年就避開一次主流投資趨勢，因為前十大股票幾乎以科技股居多，然而科技日新月異，甚至可能因為國家政策方針改變，或偏離全球化等趨勢影響科技股。