3M遭分析師降評 股價下跌2.06% 本日最差

3M (MMM-US)週二 (9 日) 下跌 2.06% 至 164.79 美元，由於受到 RBC Capital Markets 分析師將其股票評級從「優於大盤」(Outperform) 降至「與類股持平」(Sector Perform)，致使辦公用品大廠 3M 為今日美股表現最慘的一支，投資人紛紛拋售。

RBC Capital Markets 表示， 3M 在一系列降調財測後，作為防禦性、高質量行業的聲譽正在受到侵蝕，投資人將 3M 價格從 52 週高點下調超過 20%。

華爾街也不看好 3M，只有 18% 的分析師將 3M 評為「買入」，比起道指裡的美股平均買入估值要差 37%。

週一 (8 日) RBC Capital Markets 分析師 Deane Dray 將 3M 的評級從調降至「優於大盤」(Outperform) 降至「與類股持平」(Sector Perform)，並將其目標價下調至 176 美元，比起週二早上的價格高出 6%。

Dray 說道：「3M 是迄今為止表現最差的大型資本工業股票，市場情緒低迷」。

雖然 3M 交易量算是活躍，至今日為止成交量已超過 2030024 份，平均交易量為 331 萬股，不過也有著相當大的 - 2.39% 波動率，總浮動股數 58 億。

根據整年度價格預測，分析師預估 3M 每股平均價格為 181.38 美元，意味著 3M 近期有上漲 10.07% 的可能性，一些證券經紀商提出比平均目標價更為低的價格，將其定在 143 美元。