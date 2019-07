串流影視百家爭鳴！Netflix痛失2大樑柱 AT&T挾《六人行》強力出擊

百年老店迪士尼、華納媒體和 NBCUniversal 將於 2020 年第一季前,推出直接面向消費者的串流媒體服務,以新秀之姿挑戰產業領導者 Netflix (NFLX-US)。

AT&T (T-US) 旗下的華納媒體週二宣布推出新串流服務「HBO Max」,顧名思義,該服務提供的內容涵蓋並超越了 HBO。

HBO Max 將包含來自華納兄弟、新線、DC 娛樂、CNN、TNT、TBS、truTV、CW、特納經典電影、Cartoon Network、Adult Swim、Crunchyroll、Rooster Teeth、Looney Tunes 的節目和電影,還有其他內容供應商。

更特別的是,HBO Max 甚至有知名影集《六人行》全部 236 集的獨家串流播放權。

該服務預計今年稍晚推出試用版,但 AT&T 尚未公布費用資訊,正式推出時間落在 2020 年春季,屆時將已具備 1 萬小時以上的內容可觀賞。

《Vulture》報導,Netflix 以 8000 萬美元代價取得《六人行》全球版權直至今年年底。知情人士透露,AT&T 每年支付 8500 萬美元取得《六人行》5 年的美國獨家播放權。

2021 年,Netflix 也將失去《辦公室瘋雲 (The Office)》的播放權,若想追該影集的觀眾,可以轉以每月 10 美元費用訂閱 NBC 的串流電視服務。

根據研究公司 Jumpshot,《辦公室瘋雲》和《六人行》是 Netflix 最受歡迎的兩大節目。如今 Netflix 一下子失去兩大頂樑柱,這意味該公司將得繼續砸錢開創新節目,才能守住訂閱戶。

HBO Max 也將播放一些熱門電視節目,例如電視喜劇《新鮮王子妙事多 (The Fresh Prince of Bel-Air)》、懸疑劇《美少女的謊言 (Pretty Little Liars)》、《蝙蝠女俠 (Batwoman)》等。

HBO Max 包含專為此串流服務製作的原創內容,以及日後也會在 HBO 播放的節目。

但 HBO Max 只是即將推出的新串流服務之一,消費者還有其他選擇,例如迪士尼將於今年 11 月推出每月 6.99 美元的 Disney + 串流服務,囊括皮克斯 21 部電影中的 18 部、漫威電影、30 季的《辛普森家庭》、迪士尼動畫電影和星際大戰電影系列...... 等。

另外,NBC 明年將推出串流服務、蘋果的 Apple + 今年秋季也將上市。