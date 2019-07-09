喊買Netflix 古根海：國際訂閱戶加速成長 目前估值低估

古根海喊買 Netflix (NFLX-US)，因為看好該串流服務公司未來幾年國際訂閱戶的成長速度將改善。

背景

投資者對其串流影視的市場領導地位越來越具信心，今年迄今 Netflix 股價漲幅近 40%。

但該公司仍面臨媒體巨擘越來越激烈的競爭，例如迪士尼 (DIS-US) 今年稍晚將推出串流服務 Disney+ 角逐市場。

分析師看法

古根海分析師 Michael Morris 週一重申其「買進」評價，主張 Netflix 在多國擁有不斷擴增的原創內容庫。

「我們持續認為，在價值和實用性方面，Netflix 提供的消費產品擁有持續性的顧客價值。我們認為 Netflix 最終有能力全球化分配內容和技術投資並實踐獲利，但目前的估值低估了這個能力。」

Netflix 週一股價下跌 1.15% 至 376.16 美元。Morris 重申目標價 420 美元。

Morris 主張，Netflix 不斷增加本土市場節目內容的投資，包括印度、中東和德國，他預期該公司 2022 年前，國際訂閱戶淨增人數將自目前估計的一年 2600 萬人提高至 3000 萬人。

Netflix 預定 7 月 17 日盤後公布第二季財報。