蘋果多款筆電大升級 搶搭返校購物潮 悄然下架12吋MacBook

雖然蘋果 (AAPL-US) iPhone 和 iPad 銷售量大於蘋果電腦，但 Mac 電腦和筆電卻是蘋果至關重要的產品，原因之一就是，想要幫 iPhone 或 iPad 寫軟體，就一定要在 Mac 上寫，因此 Mac 顧客群中有一個重要團體：軟體專業人士。

蘋果週二更新 MacBook Air 筆電，使用更高品質的「TrueTone」螢幕，還將價格降至 1099 美元，成為蘋果最不昂貴的筆電，並在鍵盤上增加了 Touch Bar 觸控條。

蘋果也停止 12 吋 MacBook 這款令人困惑的輕薄型筆電，以及停止更舊、沒配備 USB-C 連接埠的 MacBook Air ，徹底汰換了所有電腦內容。

12 吋 MacBook 遭淘汰後，消費者目前最小尺寸的蘋果電腦選擇就是 13 吋的 MacBook Air 和 MacBook Pro。雖然蘋果官網不再受理 12 吋 MacBook 的訂購單，但消費者仍可向授權經銷商店訂購舊款，折扣優惠高達 200 美元，只是庫存有限。

根據 IDC 的估計，去年 Mac 單位銷售量下降了 5%，但當年整個 PC 市場銷量下降 3.7%。

蘋果觀察家 John Gruber 週二提到，「整體而言，蘋果大規模簡化整個 MacBook 產品線，這是一件好事。」

在進入秋季之際，蘋果所有 Mac 產品均已更新，iMac 今年 3 月有新晶片、多數 MacBook Pro 筆電今年夏季已更新，大眾最喜愛的 Mac Mini 是去年秋季推出的。

動畫師、程式設計師這一類需要高階、極致性能的顧客，蘋果今年 6 月推出新款 Mac Pro 桌電，起價 6000 美元，尚未上市，預計今秋開賣，為上一代產品睽違 6 年之後的更新之作。

軟體新功能

Mac 支援新軟體功能，例如今年秋季蘋果要推出的遊戲訂閱服務就會支援 Mac，而不僅支援 iPhone、 iPad 和 Apple TV。

MacOS 最新版本「Catalina」也有很多變化，淘汰了許多關注率低的軟體，例如 iTunes。取而代之的是一些獨立音樂、廣播和電視 app，用戶可以將 iPhone 直接與 Mac 同步，再也不用透過 iTunes。

蘋果還推出新功能可設置雙螢幕，只要透過配對 iPad，就仍讓 iPad 變成 MacBook 的第二個螢幕。

今年 6 月蘋果開發商大會上，開發者稱他們對於軟體開發工具「Catalyst」感到興奮，因為這款工具可以讓開發者只需寫一次程式碼，就能同時在 iPhone 和 Mac 上運作，過往只能用在其中一款設備的 app，日後也能通行，其軟體生態系統將更豐富。

蝴蝶未死，還更進化

蘋果 Mac 還有一大轉型，就是鍵盤。2015 年，蘋果推出一款更輕薄的鍵盤設計，稱為「蝴蝶鍵盤」，現已成為所有蘋果電腦內的基本配置。

但批評者認為，蝴蝶鍵盤不可靠，而且容易積灰塵或麵包屑。蘋果今年稍早則宣布「Mac 筆電大部份的顧客對新鍵盤的滿意度相當高且正面。」

雖然知名蘋果分析師、TF 證券的郭明錤先前曾預期，蘋果的新 MacBook Air 將揚棄蝴蝶鍵盤的設計，但蘋果週二宣布的新設備仍搭載蝴蝶鍵盤，只是這是最新版本的設計，據悉較舊款更可靠。

返校促銷活動同步起跑

在推出新一代 MacBook Air 和 MacBook Pro 同日，蘋果週二也啟動返校促銷活動，原定 1099 美元的 MacBook Air，只要具備蘋果認定的學生或教職員工資格，就可用 999 美元買到。

定價 1299 美元的 MacBook Pro，其教育者價下降至 1199 美元。

其餘多款蘋果新設備如 iPad Air、iPad Pro、iMac、iMac Pro...... 均各自有教育者優惠價。

蘋果 Mac 產品行銷高階主管 Tom Boger 直言，「大學生喜歡 Mac，新一代產品具有更高的效能，配合優惠價，例如 MacBook Air 學生價 999 美元，這是將 Mac 推向大學的最好時機。」