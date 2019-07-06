Netflix股價表現落後大盤 即使看多的分析師也開始表達擔憂

鉅亨網編譯張祖仁 2019年7月6號16點30分

隨著即將失去平台上最受歡迎的節目，Netflix (NFLX-US) 需要向華爾街展示它的內容製作口袋仍然夠深，可以繼續吸引新用戶和滿足現有用戶。雖然分析師們還不至對他們最喜愛的股票之一作出棄子決定，但很多人已經開始感到擔憂。

美國國家廣播公司 (NBC) 將自 2021 年起從 Netflix 下架「我們的辦公室 (The Office)」。這家串流媒體視頻巨頭願意每年為 NBC 提供高達 9000 萬美元的權利金以繼續播放這部熱門影集，但 NBC 拒絕了這個提議。

Baird 分析師 William Power 在最近給投資人的報告中表示，「雖然 Netflix 在 2021 年 1 月前仍保有播出權利，但失去其中一個收視率最高的節目仍是一個重擊。」

Netflix 股價在過去 12 個月內下跌 5%，落後於其科技巨頭同行和股市大盤。在經歷過第 4 季的下滑後，該股今年來已飆升 41%，但過去一年中仍未能超過大盤走勢。

2019 年的大部分漲勢來自 1 月的爆發。但自那時起，股價就一路下滑。雖然令人擔憂，但華爾街仍看好該股。FactSet 數據顯示，研究 Netflix 的 40 位分析師中，有 38 位給予買進或持有的評級。

Stifel 分析師 Scott Devitt 解釋，最近的反彈中停是由於公司的不確定性，無論是在競爭激烈的串流媒體領域還是 Netflix 的內容製作方面。

Devitt 希望能維持他的買入評級，除非 Netflix 在串流媒體方面的領先優勢開始受到侵蝕。他表示，「真正的戰鬥其實是在國際市場」，因為「美國正在走向成熟、競爭日趨激烈」的媒體內容市場。

隨著 Netflix 投入大量資金自製節目，迪士尼 (DIS-US) 和康卡斯特 (CMCSA-US) 等大型媒體集團正在開始推出自有的串流媒體服務並回購內容。但是，在 Devitt 看來，這些模式都還不確定。

Devitt 說，「作為 Netflix 的潛在競爭對手，這些其他服務能否讓新的經濟模式也能像他們出售內容獲得報酬的情況下發揮作用？5 年前情況並非如此，」「這是個關聯度很高的話題，很難被忽略，但很難確定這對 Netflix 來說是否是個大問題。」

很少人懷疑為什麼 Netflix 持續受到投資人和分析師的喜愛，該股在過去 5 年中已攀升近 475%。

Nomura Instinet 分析師 Mark Kelly 指出，他不會認為失去「我們的辦公室」對該股造成重擊。相反地，他說這更像是個新陳代謝，Netflix 的投資人「在面對引進新節目情況下暫時觀」。Kelley 說競爭對手可以有 3 種選擇：「取消節目授權」、「讓內容更加昂貴」、「或者削弱 Netflix 近幾年展現出的訂價權勢。」

他說，「過去 6 個月股票走勢基本處於橫盤整理的事實告訴我，這些因素都沒有明確地表達出來。」

「我們的辦公室」可能是 Netflix 從其片庫中丟失的一些重播節目之一。Baird 指出，最近有人猜測 Netflix 也可能會失去「六人行 (Friends)」，這部影集被認為是「我們的辦公室」以外平台上最受矚目的節目。

Baird 說，「雖然對 Netflix 的成長持正面態度，但我們一直擔心來自迪士尼、蘋果 (AAPL-US)、NBCUniversal 和華納媒體即將推出的串流媒體，可能會降低 Netflix 繼續提高其整體收視率的能力。」

普華永道 (PWC) 最近的數據進一步深入了解了 Netflix 獲得授權但無法擁有節目的重要性。儘管 Netflix「投資大約 90% 新資金」於原創節目，但普華永道在 6 月 6 日的報告中表示，在美國 Netflix 上觀看的節目中有 80% 都是獲得授權的，這使得「該平台在吸引觀眾收視其原創節目的同時，保有熱門節目也越來越重要」。

根據普華永道的預測，Netflix 今年的內容支出也將超過康卡斯特旗下的 NBCUniversal，與 NBC 的 100 億美元相比，Netflix 的支出高達 130 億美元。

MoffettNathanson 分析師在周四 (4 日) 的報告中表示，「原創節目支出增加但仍無法看齊其部分熱門節目的早期成功水準」仍然是 Netflix 的主要下行風險。

該公司也面臨著時間緊力。普華永道指出，隨著 Netflix 接近「其美國的最高用戶點」，該公司將不得不減少其採購授權節目方面的支出並增加其原創作品的實力。

Baird 說，隨著 Netflix 的現金消耗增加，保持用戶成長「對其長期漲價能力至關重要」。

除了美國競爭日益激烈外，研究公司 MoffettNathanson 還將國際市場列為 Netflix 的另一個風險。該公司表示，Netflix 無法像美國觀眾那樣有效地讓國際觀眾貨幣化，而 MoffettNathanson 預計這種差距「將持續擴大」。

MoffettNathanson 說，「我們擔心該公司對國際及美國單位用戶營收差距的窄化的長期估計值可能會過於簡化，最終會出現錯誤。」

在宣布「我們的辦公室」下架日期後，Netflix 的評級沒有出現改變，該平台仍是全球最受歡迎的串流媒體服務。但如果該公司未能同時抵抗競爭並建立對自己內容的需求，分析師們開始警告 Netflix 的股價可能會放緩甚至逆轉其快速攀升的走勢。