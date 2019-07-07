〈台股風向球〉就業數據意外強勁降息機率降溫 台股下週季線有壓

台股上週歷經上沖下洗震盪行情，G20 川習會休兵僅一天的大漲行情，受外資縮手影響，市場追價意願低落，分析師表示，美國非農就業數據出乎意料強勁，削弱聯準會降息可能，美股也應聲重挫，若本週量能未能有效放大，台股下週恐陷季線保衛戰。

原本市場預期，美國 6 月非農就業指數恐不如預期，對於聯準會降息預期心理升溫，未料 6 月就業數據強勁反彈，降低美國降息可能性，美股盤中也應聲走跌。

啟發投顧副總李永年指出，台股本週走勢仍取決於外資動態，以及美中重啟談判進度，由於降息通常被視為股市利多，但因非農就業數據表現強勁，大幅拉低聯準會降息可能性，如果外資下週仍持續觀望恐讓台股承壓，短線能否守住季線仍是未知數。

李永年表示，過去第 3 季因適逢除權息旺季，通常權值股台積電填息天數會被視為股市風向指標，儘管今年台積電只花 6 個交易日就完成填息，優於往年平均約 16 天完成填息，理論上台股後市可期，但今年因美中貿易戰變數干擾多，讓台股陷陷不確定風險。

富蘭克林華美投信表示，7 月第一週交易成交量下滑反映指數面臨「萬一」壓力，在無更多實質利多挹注下，買盤追價意願不高，進入貿易戰空窗期，預期市場轉向關注產業基本面狀況，以及聯準會貨幣政策走向是否符合市場期待。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中認為，第 3 季除權息旺季，高股息殖利率股可望有所表現，就中長期而言，策略上回歸產業需求趨勢布局。展望後市，科技類股仍聚焦 5G、車用電子、雲端、高速運用、物聯網及無線耳機等具中長期成長趨勢的族群。

另外，傳產股部分，蕭惠中點名具備訂單移轉效應的紡織類股，符合運動休閒、節能減碳趨勢的電動自行車相關標的。

李永年則提醒，近期資金雖有轉進中小股趨勢，但中小型股主力通常由本土法人內資支撐，在外資縮手情況下不僅不利於大盤走勢，中小型股恐怕也會連帶遭波及，短線建議觀望不宜逆勢操作。