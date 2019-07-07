PCB廠進入Q3旺季 各廠看法不同調 燿華樂觀、華通保守

PCB 業第 2 季燿華 (2367-TW)、華通 (2313-TW) 及健鼎 (3044-TW) 等廠，營收都較去年同期成長，其中華通第 2 季營收達 120.84 億元，創歷年同季新高，但對第 3 季看法則保守，主因美系客戶手機組裝恐受半導體、面板供應斷鏈影響，但相對燿華仍樂觀。

燿華是因美系客戶 TWS 耳機軟硬結合板出貨帶動，上半年營收已站上 100 億元，第 3 季在 TWS 耳機新客戶出貨帶動下，營收將再向上，全年營收將突破 200 億元。

燿華累計前 5 月營收 85.55 億元，年增 14.67% ，法人估 6 月營收應可維持在 18.6 億元水準之上，第 2 季營收將超越 56 億元，創 6 季以來新高，也為單季次高。燿華已出貨第 2 代 TWS 產品，第 3 季起還有 2 家大型客戶 TWS 耳機軟硬結合板出貨，訂單能見度可看到年底。

華通已公布 6 月營收站穩 40 億元，單季營收以 120.84 億元，創歷年同期新高，受惠經濟規模挹注，毛利率可望較第 1 季的 10.43% 回升，主要在華為高階手機板出貨順利帶動，但對於第 3 季接單，法人保守估計，可望維持去年同期水準的 147.35 億元，較第 2 季成長 22%，主要在日、韓貿易戰，恐影響下半年美系手機客戶新款出貨進度。

健鼎在 DRAM 模組、汽車板、HDI 相對需求較穩定，今年第 2 季營收上看 130 億元，較去年同期 127 億元成長，健鼎認為，今年營運走勢可望與去年相仿，為逐季成長，但今年有貿易戰及華為風暴，第 3 季營運仍不清楚；去年第 3 季營收以 147 億元創新高，比較基期也墊高，今年第 3 季可能出現營收年衰退的走勢。