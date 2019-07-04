日本加密貨幣交易所 Liquid 先前宣佈將於 7 月 10 開始「獨家公開發售」Telegram 代幣 Gram Token。近日，Liquid 向《彭博社》透露，Gram Token 將以 3 倍的價格出售，一枚訂價 4 美元，對比 2018 年 3 月進行第二輪 ICO 時，當時的銷售價僅為 1.33 美元。

據了解，Liquid 這次發售的 Gram Token 代幣是來自於一家韓國公司 Gram Asia，後者自稱是 Gram Token 在亞洲區內的最大持有者。

根據 Liquid 網站介紹，用戶若透過該交易所平台幣 QASH 購買 Gram Token，每購買一枚代幣即可享有 0.50 美元的折扣，至於代幣的銷售數量則不詳。

圖片截取自：Liquid

區塊客再次提醒閱眾，Liquid 今年 6 月首次預告將獨家發售 Gram Token 後遭美國科技媒體《Tech Crunch》揭露，「Liquid 並沒有直接跟 Telegram 達成協議」。一名接近 Telegram 的消息人士也指出，Liquid 這次公開發售 Gram Token 的計畫與 Telegram 無關，雙方之間也沒有任何關係，且不曾聽聞 Gram Asia 這家公司。

《Tech Crunch》還發現，Liquid 向媒體發布消息時，並未引用任何來自 Telegram 的官方說法，僅表示 Telegram 區塊鏈 TON 測試網進展順利，而這種情況實屬異常，因為即便是在加密貨幣領域內，發行公司出面公開支持銷售合作夥伴是慣例。

此外， Gram Token 投資者所簽署的協議也註明，「自協議簽訂日起，任何購買者不得在 TON 發布後 18 個月的限制期內，不得參與任何 Gram Token 的交易或以其他形式將其轉讓。」

這篇文章 獲利無法擋？Liquid 宣稱將以 3 倍價出售 Gram Token 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』