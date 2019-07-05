根據 7 月 3 日的官方消息，拉丁美洲大型投資銀行 BTG Pactual 計劃將在 Tezos 區塊鏈上進行價值超過 10 億美元的證券型代幣發行（STO）。

聲明指出，這項措施是 BTG Pactual 與杜拜資產管理公司 Dalma Capital 所進行的合作，Dalma Capital 計劃透過 Tezos 區塊鏈和智能合約平台將房地產、股票以及房貸等多種傳統資產代幣化。

此前，BTG Pactual 已宣布即將推出另一款基於以太坊區塊鏈的證券型代幣 ReitBZ （RBZ），由巴西房地資產所擔保，目的是允許銀行能夠以更低廉的價格為國際投資者提供房地產服務。

針對這個既有項目，BTG Pactual 的 STO 項目負責人 Andre Portilho 表示，該銀行將繼續使用以太坊協議並致力於創建更專業化的運作模式，但同時也會把 Tezos 視為「擁有健全資產代幣化區塊鏈的全球參與方」。

Tezos 的早期投資者、同時也是比特幣多頭人士的 Tim Draper 表示，非常讚同 BTG Pactual 與 Dalma Capital 之間新建立的合作關係，同時也對 Tezos 擁有「證券型代幣強而有力的應用場景」而倍感信心。

不過近期，Tezos 的社群成員似乎對於即將來臨的硬分叉感到憂心，懷疑 OCamlPro 的管理團隊和區塊鏈基金 Starchain Capital 相互勾結，而進行硬分叉的意圖是為了分裂 Tezos 用戶的情緒。根據 Coin360，截至發稿時，Tezos（XTZ）的市值約 8.3 億美元，目前加密貨幣排名第 21 位。

同樣的，火幣集團創始人李林前陣子也表示，正與 Nervos Foundation 共同研發火幣公有鏈「FinanceChain」，雙方將在公鏈技術、DEX、資產去中心化發行、分層架構、去中心化金融（DeFi）服務等進行全方面合作，未來將支持託管式借貸款服務、穩定幣、證券型代幣發行（STO）、去中心化交易所（DEX）以及支付服務，將於 2019 年 10 月實現開源； 2020 年 2 月上線測試網；2020 年 5 月正式上線。

這篇文章 積極佈局代幣化經濟拉美大型銀行利用 Tezos 進行 10 億美元 STO 最早出現於 區塊客。

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