7 月 3（昨）日，美國眾議院金融服務委員會、美國超過 30 個民間組織團體分別向 Facebook 發出兩封公開信，「呼籲暫停開發旗下加密貨幣項目 Libra」。為此，Facebook 區塊鏈主管 David Marcus 隨後發表文章表示，各界對該公司的加密貨幣計畫 Libra「尚有諸多問題與誤解」，因此針對相關疑慮作出回應。同時，Marcus 也證實將出席本月 16、17 日分別由參議院銀行委員會與眾議院金融服務委員會所舉行的兩場聽證會。

除了面對當局、民間團體以及業內人士的質疑，Libra 還得承受來自學界的負面評論。諾貝爾經濟學獎得主 Joseph E. Stiglitz 7 月 2 日發表專欄文章 《反對 Facebook 的加密貨幣》指出，「唯有無知之徒才會信任 Facebook」。Stiglitz 認為，傳統貨幣的主要弊病雖在於「穩定性」，但長期以來，多個主流國家貨幣都「非常穩定」，而且銀行業也已經培養出相當高程度的財務透明性，因此「銀行系統更難被利用於洗錢和其他惡意行為」，反而是 Libra 將會被濫用於規避監管。

為此，Marcus 在文章中試著回應議員與各界所提出的問題，像是「Libra 實質上是否為去中心化？為何沒有關於 Libra Association 的章程？Libra 是否能實際解決普惠金融的問題？」

Facebook 與 Libra 不存在特殊責任關係

David Marcus 寫道:「關鍵點在於，使用者不是非得要信任 Facebook 才能體驗 Libra 服務所帶來的好處。Facebook 與 Libra 網絡之間不存在任何特殊責任關係。但我們希望人們能支持 Calibra 錢包（由 Facebook 一手打造）。我們已經釐清兩者之間在金融數據方面的切割方式，並將持續實踐我們的承諾，努力提供真正的用處。」

兩週前，Facebook 對外揭示其加密貨幣計畫 Libra，同時發表白皮書與相關技術文件，但立刻遭遇全球監管當局一而再三的負面回應，包含「Libra 根本無法向那些沒有銀行賬戶的群眾提供金融服務、Facebook 過去曾追蹤消費者的資料紀錄」。

Marcus 寫道，「曾聽聞，群眾沒有銀行帳戶的關鍵原因是窮困潦倒，根本沒有多餘的錢能存入銀行中，因此面對這個問題 ，Libra 將無從而解」，對此，他的想法卻是，「群眾使用 Libra 的先決條件僅為一台 40 美元的智慧型手機和網絡連接，也就意味著 Libra 將降低每個人使用金融服務的門檻」。

Marcus 還根據 Facebook 子公司 Calibra 公開文件中的內容重申，Facebook 將無法使用錢包供應商所提供的任何金融數據。他寫道，「Libra 加密貨幣和網絡的使用方式非常多元化，將支援一系列託管式或非託管式的錢包，而這些錢包之間將具備互容性。這意味著，使用者將能夠透過不同業者的錢包支付和接收付款，甚至是用戶自主開發、運行的軟體錢包。」

他補充說明，Libra 的獲利模式將來自其應用程式的任何商業活動，例如：確保廣告更有效率、激發廣告主在 Facebook 平台上投放廣告的動機。

去中心化的加密貨幣？

Marcus 還提到，雖然 Libra 發行初期將由 Libra Association 的成員，即 28 個創始成員實體所控制，而 Facebook 也只是當中之一。據了解，Libra Association 將負責監督 Libra 網絡，代表 Facebook 最終所擁有的權利將與其他創始成員一致。可想而知，此等管理模式隨即遭遇業內人士痛斥「集權式管理」、「中心化」、「壟斷」。

面對外界的聲音，Marcus 承諾，Libra 將隨著時間的推移逐漸轉型去中心化，「重要的是從可被信賴的實體開始，這些實體會在受監管的環境中運作，且具有必要的營運經驗，以確保網絡在初始階段時的完整度。」

這篇文章 區塊鏈主管親上火線！David Marcus：不是非得信任 Facebook 才能使用 Libra 最早出現於 區塊客。

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