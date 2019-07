Netflix財報前瞻：Q2訂閱人數將超預期 盤整已久可望突破

Netflix (NFLX-US) 週三股價收盤走高,今年 7 月是該公司重要月份,除了有眾多熱門節目將開播,例如《怪奇物語 3 (Stranger Things)》、勁爆女子監獄 (Orange Is The New Black)》、《破案神探 (Mindhunter)》等新一季內容以外,7 月 17 日該公司也將公布第二季財報。

SunTrust Robinson Humphrey 分析師 Matthew Thornton 重申其「買進」評價,目標價 402 美元。

Thornton 預期 Netflix 國內訂閱人數第二季淨增 35 萬人、國際訂閱人數淨增 480 萬人,均略高於該公司分別預期的 30 萬人、470 萬人。華爾街第二季營收預期共識為 49.4 億美元、EPS 56 美分。

帝國資本分析師 David Miller 本週稍早公布 Netflix 第二季財報前瞻,熱烈關注《怪奇物語 3》,他認為不能低估這部影集締造的輝煌記錄,這個系列的架構創造相當高的經濟效益。

Miller 將 Netflix 第二季 EPS 預期自 57 美分提高至 59 美分,反映他對國際訂閱人數的成長更樂觀,他預計國際訂閱人數淨增 475 萬人,較該公司自身預估淨增人數多了 5 萬人。

技術分析師觀點

Netflix 股價自今年年初以來一直在緩衝,經過一月大漲後,股價就停留在 340 美元至 380 美元區段,兩頭都無所突破,研究公司 Bespoke 指出,這是 Netflix 有史以來最狹窄的交易區段。

但 TradingAnalysis.com 創辦人 Todd Gordon 認為,這個渠道即將被打破。

Gordon 表示,自上兩季以來,Netflix 事實上都是範圍內反彈,所以已經歷一段漫長的盤整期,接下來應可看到 Netflix 終於突破這個範圍。

Netflix 股價走勢

他認為,Netflix 的表現也開始優於其他主要串流服務競爭者,如迪士尼 (DIS-US),因為投資者趕在 Disney+ 11 月串流服務推出前湧入迪士尼,迄今迪士尼已上漲 27%,相較同期 Netflix 只有 2% 漲幅,但自 6 月中旬開始,Netflix 已經開始較迪士尼向上行。

Netflix 下一個催化劑可能是 17 日盤後公布的第二季財報,過去連續 5 季,Netflix 都令市場感受到正面驚喜。

Gordon 表示,「財報季將開始,你會看到隱含波動率上升,這在財報公布前是必然的趨勢,這意味著看漲期權和看跌期權 2 種價格都在上漲。」

Gordon 的操作策略是執行一個賣權多頭價差,即以 350 美元賣出 7 月 19 日到期的賣權,並用 345 美元買進賣權,同一時刻,他買進 395 美元的買權並賣出 400 美元的買權,來對賭 Netflix 到期日股價能突破 400 美元。