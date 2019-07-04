美法院駁回高通暫緩「反壟斷」裁決上訴的要求

美國晶片大廠高通 (QCOM-US) 週三 (3 日) 遭美國法院駁回其要求暫緩 5 月時，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 的反壟斷訴訟，高通將不得不繼續與 FTC 討論反壟斷罰款，消息一出高通股價一度跌至 0.5%，每股 76.73 美元。

高通股價走勢圖 (圖片: Investing)

美國地方法院法官 Lucy Koh 並沒有具體給出為何駁回高通暫緩訴訟裁決的要求，這項決定令投資人和高通都感到震驚，原先他們預計，在高通會和蘋果的反壟斷案情形類似，市場預期高通能在不到一個月後就達成和解協議。

擔憂訴訟會阻礙公司發行 5G 網路，高通在 5 月 28 日要求法院將該裁決暫緩延長至一年多時間，期間公司原預期透過提供法院相關非壟斷市場的證據，來贏得訴訟，不過高通盡力阻止反壟斷訴訟的努力在今日作廢。

目前高通正在和許多家手機電信商合作推出 5G 網路，因此這項裁決可能會迫使高通必須再重新與包括 LG 等多家電信業者簽訂晶片專利許可，甚至不得不與競爭對手合作，推延公司發行 5G 網路的時程。

據《路透社》報導，高通發言人表示將立即要求美國聯邦第九級上訴法院維持下級法院的裁決，

在今年 5 月份，FTC 曾判定高通利用期大手機晶片市場獨大的地位，向多家廠商收取過多專利許可費用，地方法官 Lucy Koh 裁定高通此番行為「扼殺市場競爭力」，並要求高通必須重新與合作廠商重新協定專利許可。

分析師預期，高通這波反壟斷案恐會繼續上訴，目前高通反壟斷案在 FTC 和法院的情況皆不利，同時手機通訊業者也正與高通商談是否能如期推出 5G。