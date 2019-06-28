手機用戶潛力大！分析師：快買Netflix！一年半後漲幅高達50%

Piper Jaffray 分析師 Michael J. Olson 週四報告指出，未來 12 個月至 18 個月後，Netflix(NFLX-US) 股價可望上漲 50%，因為該公司持續積極拓展國際市場。

他的基本論點就是，過去他在衡量 Netflix 整體市場的時候，一直過度專注固網寬頻家庭，「現在我們認為這樣太縮限了，因為手機優先和只有手機的用戶也有可能採用這個服務，尤其是美國海外的用戶。同時共識估計，國際訂閱戶將持續高比例的成長，我們認為這情形會更加積極，產生實質的變化。」

Netflix 第一季公布訂閱戶共 14886 萬人，其中 6023 萬人在美國，另外 8863 萬人為國際用戶。Olson 指出，共識預期 Netflix 到 2021 年將擁有美國用戶 6830 萬人、國際用戶 15250 萬人，總用戶人數達 22230 萬人。

但他補充，他認為「更實際一點」的數字是美國用戶 7350 萬人、國際用戶 17930 萬人，倘若使用他更積極的用戶成長估值，Netflix 2021 年 EPS 約可達 10.83 美元，高於目前共識預期的 9.62 美元 (目前共識預期 2019 年的 EPS 3.42 美元、2020 年為 5.86 美元)。

Olson 的新評估方式反映他的觀點，即如果只檢視配備寬頻網路的家庭，就會錯過一群人數日漸增加的顧客群，尤其是美國海外，因為這群顧客非寬頻或付費電視的使用者。他估計國際約有 5.75 億個網路家庭只靠手機上網，倘若 Netflix 能讓 5% 這些網路用戶變成顧客，那麼訂閱人數可再增加 3000 萬人。

Netflix 週四上漲 2.16% 至 370.02 美元，若以昨日收盤價再加 50% 漲幅計算，Netflix 股價可達 543 美元，市值 2400 億美元。