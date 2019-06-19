分析師：Netflix盤整多時 準備要大幹一場了

William Blair 分析師 Ralph Schackart 週一重申看漲 Netflix (NFLX-US) ，認為該股票今年年底前能上漲 22%，令 Netflix 當日漲逾 3%。

但週一漲勢有點例外，Netflix 今年迄今雖有 31% 漲幅，但多數集中在今年頭 2 週發生，此後一直困在狹窄的區間交易，意味著 Netflix 一直在漲跌間猶豫而沒有確切朝向任一方向。

根據研究公司 Bespoke 的說法，這是 Netflix 記錄上最狹窄的區間交易，意味著經過長時間盤整後，Netflix 已經準備好邁大步上漲或下跌。

Fairlead Strategies 分析師 Katie Stockton 檢視圖表後認為，Netflix 股價將會上漲，主張該股已達超賣水準，該股交易價格也在 200 日 MA 以上 (顯示股票走勢的關鍵技術指標)，這示意長期漲勢將延續下去。

她週一表示，「圖表上有一些指示，它處於長期上升趨勢，我們確實傾向將長期上升趨勢中的範圍，視為延續走勢，當然還有強大的支撐和強大的帶狀。」

但首先，Netflix 股價必須超過 387 美元 (距離週一收盤價 351 美元約還有 11% 上漲空間），因為這是過去提供上方阻力的水準，如果突破 387 美元，Stockton 認為 Netflix 股價就可以攀升更高。

「我們得從這個範圍看到某種突破，才有正面長期技術上的催化劑，但 Netflix 在表現不佳一陣子後已經超賣，所以目前正處於圖表上的實驗地。」

Netflix 目前交易價格在預估本益比 78 倍，是 FAANG 股票中最貴的。 Point View 財富管理公司分析師 John Petrides 表示，這個估值不合理，因為其訂閱戶成長放緩，且串流影視的競爭增加。

「估值確實過高，市場知道他們在串流媒體產業具有先發優勢，但這是把非常高的未來現金流貼現了。」

儘管有這樣的優勢，Petrides 認為，Netflix 在內容方面相較同業處於不利地位，因為「他們沒有內容庫」，只能購買原創內容。

「他們每年為此耗掉 20 億至 30 億美元自由現金流，我認為要是他們停止（購買) 就會是股價一落千丈的時刻。」