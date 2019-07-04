越南、台灣、孟加拉和南韓，是美中貿易戰中的最大贏家

美國人向中國採購的東西變少了。但他們不是改向美國生產商購買，而是透過轉向其他亞洲國家的供應商來避免美國總統川普的關稅。

根據美國人口普查局 (Census Bureau) 週三 (3 日) 公佈的數據，這股趨勢在華府和北京之間未完成的貿易談判中已出現長達一年多，一直持續到 5 月。

《CNN》報導，今年前 5 個月，美國從中國進口的商品較上年同期減少了 12%。但來自越南的進口成長了 36%，從台灣增加了 23%，從孟加拉增加了 14%，從南韓增加了 12%。

川普的關稅使得在中國生產的棒球帽、行李箱、自行車和手提包等消費品對美國進口商來說更加昂貴。關稅也涉及各種機械和工業產品，包括洗碗機、洗衣機、乾衣機和水質過濾器的零件。

川普上週表示，在日本舉行的 G20 會議上與中國國家主席習近平會晤後，談判「重回正軌」，不再加徵新關稅。

（圖: AFP）

但美國企業主已在 5 月遭到驚嚇，當時政府將 2000 億美元商品的關稅從 10% 調高至 25%，並宣稱中國違背之前的協議。川普還威脅要對剩餘的中國進口商品加徵新的關稅，這將對智慧手機、玩具、鞋類和魚類造成打擊。

川普認為北京將被迫同意達成協議，因為他對中國商品加徵的關稅把中國的生意都趕跑了。

他在上月接受《CNBC》採訪時表示，「中國絕對會被被離開中國、轉至包括美在內其他國家的企業摧毀。」

但目前尚不清楚企業是否會永久性地將產能轉移到中國境外，或者只是在將貨物運往美國前，繞到其他國家以最低限度的加人重新裝配。據《路透》報導，越南海關當局表示將開始打擊那些來自中國卻非法貼上「越南製造」以規避美國關稅的企業產品。

在中國境外尋找能夠以相同的質量和更便宜的價格生產相同產品的供應商並不是那麼容易。這個過程可能需要數月甚至數年。相反地，進口商可能會決定吸收這筆費用，並認為川普會盡快解除關稅。他們也可以選擇暫時將成本轉嫁給消費者。

總部位於密蘇里州的 Cap America 從中國進口大部分棒球帽，並在美國進行刺繡。該公司正在孟加拉嘗試接觸新的供應商以避免關稅，但這些訂單只佔其今年進口總量的 20%，因為還在測試品質。

CEO Phil Page 說，「你不能只是一扳手指就要轉換生產線。這是一個明確的過程。」

由美國商會及其上海同行在 5 月進行的調查中，約有 40% 的企業表示，由於關稅，它們正在考慮或已經將部分製造業業遷至中國境外。對於那些已經轉移生產線的人來說，大約四分之一轉移到東南亞。不到 6% 表示已經搬遷或正在考慮遷回美國。

雖然今年來自中國以外國家的進口量大幅增加，但在川普開始加徵關稅之前，部分產能已經從中國轉移到工資水平甚至更低的地方。美國從越南和南韓等國的進口量在過去 10 年中穩步增加，因為這些國家分別增加了服裝和電子產品的生產。

台灣和南韓專注於半導體等高科技產品，但越南和孟加拉仍然提供有競爭力的工資，使其成為對製造服裝和鞋類等消費品更具吸引力的地方。