川普揚言另對40億美元歐盟商品加稅 金價重返1420美元之上

美國總統川普的關稅大刀，將砍向歐盟，為報復歐盟補貼空中巴士，對美國貿易造成的傷害，美國貿易代表辦公室 (USTR) 提出 89 項稅目的追加關稅清單，規模約 40 億美元；此事淡化了美中貿易戰暫時休兵的樂觀情緒，今 (3) 日金價走揚，重返 1420 美元之上。

現貨黃金上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

台北時間週三下午 5 點 46 分，Investing.com 報價顯示，現貨黃金上漲 0.46%，至 1424.86 美元；黃金期貨上漲 1.50 %，至 1429.15 美元。

黃金期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

美中貿易戰暫時休兵，衝擊避險資產，金價一度跌破 1400 美元，創 1 年以來最大跌幅；不過，在美國揚言另對價值 40 億美元歐盟商品加稅的情況下，市場樂觀情緒正逐漸消退，避險需求則隨之升溫。

美國與歐盟互控對方，非法補貼主要飛機製造商 (空中巴士、波音)，這項爭端已在世界貿易組織 (WTO) 延燒長達 15 年。

歐盟週二指出，願意與美國就飛機製造商補貼爭議一事，進行談判，但前提是沒有預設條件，並以取得公平結果為目標。

此外，雖然美中重啟貿易談判，但川普日前表示，這項協議必須對美國較為有利，因為中國在貿易方面，已享有多年的巨大優勢；該消息使美中貿易磋商前景，面臨更多不確定性。