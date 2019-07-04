鞏固區域利益！歐盟新領導人稱將嚴厲監管美企

歐盟領袖周二 (4 日) 就歐盟新領導人達成共識，新領導人可能使歐盟對美國科技公司採取更強硬的姿態，以捍衛歐盟與華盛頓間貿易談判的利益。

經過多日協商討論，歐盟領袖們週二 (4 日) 選出兩位女性擔任該區域最重要的兩個職位，由德國國防部長馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 擔任歐盟委員會主席，歐洲央行行長 (ECB) 則由國際貨幣基金 (IMF) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 出線。

去年 7 月，現任歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 與川普達成貿易協議，承諾減少雙方貿易障礙。但有分析師表示，雙方貿易協議缺乏細節，可能增加日後失敗的可能性。

現年 60 歲的馮德萊恩將面臨與川普達成新貿易協議的艱鉅任務。身為國防部長，她和川普一樣致力於提升國防開支，不過此計畫在德國執政聯盟的分歧中遭受挫敗，她被視為歐洲保護主義的倡議者。

歐盟領導人事案在接下來幾個月須經議會投票同意，若議會通過，馮德萊恩將投入監督進行當中的反托拉斯調查。她曾在 2017 年受訪表示，贊成對亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌 (GOOG-US)、臉書 (FB-US)、微軟 (MSFT-US) 以及蘋果 (APPL-US) 進行更嚴厲的監管，以表達其對這些美國科技巨頭可能造成貿易不對等的擔憂。

據了解，歐盟反托拉斯事務執行委員 Margrethe Vestager 將作為其主要副手，協助推動相關事務。Vestager 過去曾因反競爭為由，對美國科技公司祭出高額罰鍰，引起川普不滿，因而稱呼她為「稅務娘子」。

布魯塞爾智庫 Bruege 所長 Guntram Wolff 表示，在稅收和市場競爭方面，歐盟將會繼續採取強硬政策，甚至是更嚴厲的措施。