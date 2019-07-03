川普又失望了 美國5月貿易赤字大增8.4% 創今年新高

由於自墨西哥與其他國家進口汽車創新高，美國 5 月貿易赤字大增 8.4%，創 2019 年新高點。

美國政府週三公布，美國 5 月貿易赤字上升至 555 億美元，創 12 月以來高點。4 月為 512 億。

接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，美國 5 月貿易赤字為 544 億美元。

美國 5 月出口上升 2% 至 2106 億美元。

黃豆出口小幅高於去年同期，顯示中美貿易緊張導致出口中斷的情況，有所改善。中國是中西部黃豆的大戶買主。

5 月進口上升 3.3% 至 2662 億美元。汽車進口創新高。

美國 5 月對中國貿易赤字小幅上升至 311 億美元，但低於去年同期，美國關稅奏效。

然而，2019 年，美國貿易赤字仍可能高於去年，因為美國與主要貿易夥伴，如墨西哥，歐洲與加拿大，貿易赤字均增加。例如，美國對墨西哥的 5 月貿易赤字便創新高。

第二季前二個月，美國貿易赤字上升，可能拖累 GDP 成長。由於全球經濟疲弱，美國出口減緩，但進口下降並未同步。美國人收入小幅上升，因而有能力購買更多外國商品。

美中貿易戰傷害了兩國經濟，是最大的變數。上週，雙方同意停止加徵關稅，並恢復協商，但不確定性仍在。