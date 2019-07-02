PChome智慧標籤上線滿周年 推出2.0服務拚增回購率

網路家庭（8044-TW）旗下 PChome24h 購物「智慧標籤 Fastag 」服務上線滿周年，靠著消費大數據和社群口碑傳播，擴大 PChome 智慧標籤 3 倍擴散觸及率，今年更推動智慧標籤 2.0 服務，會員機制全面升級，打造品牌優惠精準推播。

「智慧標籤 Fastag 」以創新的 O2O 新商業模式，打造「一掃即購、快速買貨」的新形態智慧零售消費，是網家持續投入 O 型全通路零售的先鋒部隊。

網家指出， PChome 智慧標籤主攻行動購物用戶，一年下來累計超過 11 萬名消費者擁有 PChome 智慧標籤，運用手機內建 NFC 技術，透過感應 PChome24h 購物 App ，一整年帶動智慧標籤相關品牌的銷額 200% 成長。

根據統計，智慧標籤持卡人約每月 2 次會週期性回購 1 次日常生活用品，口碑傳播效應加上社群網友激推，帶動卡片傳送的擴散觸及率達到 3 倍，等於 1 張 PChome 智慧標籤被分享給 3 位親友使用，所發送的折價券更屢創達到 8 成的高使用率。

智慧標籤邁入第 2 年，網家表示，晶片卡將設計再升級為「隨手感應、隨手回饋」，手機待機即可感應，也將從原廠品牌養成「忠誠會員」角度切入，以更多元差異化操作帶動循環型回購。預計將進行一連串 VIP 品牌會員更深度的資料整合運用、優惠精準推播、獨家 Fastag 隱藏館優惠等多元布局，傳遞消費者「累計優惠型消費」和「品牌價值型消費」雙軌並行的聰明消費概念。

網家今年也推出全新「食品好友卡｣，會員可享 5% 超高回饋、單月回饋上限 500 P 幣，且可多人分享感應優惠，食品和生鮮業種超過 6 萬種商品可供選購。由於緊扣日常消費需求，上線僅短短 1.5 個月，就達到近 8 成開卡率，顯見相當受到消費者喜愛。