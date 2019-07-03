看好OLED照明市場 機光科技計畫Q4申請現增擴產

機光科技 (6729-TW) 將於 4 日登興櫃，董事長顏豐文表示，目前機光主要營收來自 OLED 材料，但看好 OLED 照明市場，規劃第 4 季將申請現金增資，投資擴增產線，預計讓產能增加 3 倍，

顏豐文表示，雖然 2015 年就成立照明事業部，但 OLED 照明至去年都未推出商品銷售，因此尚未貢獻營收，但今年成功量產 OLED 照明燈片，將瞄準車載市場，目前月產能有 15 萬片，已有少量出貨，預期下半年開始新品陸續推出後，將能貢獻營收。

顏豐文表示，機光擁有 OLED 燈片材料、設備及自主技術製程的能力，一條龍生產毛利將可達 7-9 成，近年持續加速布局 OLED 照明市場，將朝向商業、居家、車載應用市場，今年 4 月及 6 月也分別在台北國際汽車零配件展、廣州國際照明展覽會展出，不少車廠、燈具廠商陸續接洽，目前也有部分產品送樣測試中。

顏豐文表示，即將上市的奧迪 (Audi) A8，其車尾燈的設計就是採用 OLED 照明燈片，雖然不是採用機光的產品，但預期這將是未來車載的趨勢，賓士、BMW 等國際車廠都將跟進採用。

顏豐文表示，看好 OLED 照明市場，預計今年第 4 季將申請現金增資，預計增資 1.8 億元，用於擴增產線，以符合國際車廠要求，擴線後產能可望增加 3 倍，月產能達 60 萬片，預計下半年就會有少量 OLED 燈片產品應用到車載，實際貢獻將到明年第 1 季或第 2 季。