〈智崴展望〉下半年營收較上半年倍增 全年可望賺進一個股本

體感模擬遊樂設備商智崴資訊 (5263-TW) 目前營運中的體感設備共 32 座，預計 2023 年要達 100 座目標，且目前已有中國客戶相中中國風景區商機，準備下訂 10 套體感設備訂單；下半年在展會旺季帶動下，有助承接新訂單，加上舊訂單趕年底前完工，下半年營收、獲利可望同步攀揚，營收估將較上半年倍增，全年挑戰賺 1 個股本。

智崴 2008 年興建第一座體感設備以來，目前營運中的體感設備共 32 座、建置中共 36 座，合計 68 座，集團執行長歐陽志宏指出，預計 2023 年要達 100 座飛行劇院目標，其中，近 1、2 年有 8 座飛行劇院陸續完工，將分別在美國加州、德州、夏威夷與紐約等地。

去年中國市場的部分，智崴指出，美中貿易戰影響客戶拉貨遞延，今年貿易戰緩解，加上去年中國文化局與旅遊局合併成文化旅遊局，合併後，飛行劇院進駐風景區可望合乎政策規範。

歐陽志宏透露，已有中國客戶準備下訂 10 套體感設備訂單，進駐風景區，且目前中國國家級 4A、5A 旅遊景區數量加總超過 500 個，是未來不錯的潛在市場成長動能，且效應正在發酵中。

智崴今年前 5 個月累計營收已年增 31%，展望後市，歐陽志宏表示，第 2 季營收與獲利都將優於第 1 季，以往年營運軌跡來看，下半年適逢許多展會旺季，有助承接新訂單，加上舊訂單將趕在年底前完工，下半年營收與獲利可望同步攀揚，營收甚至可望較上半年倍增，法人預估，智崴今年可望賺進一個股本。