藉助銀行接入傳統金融體系Blockchains LLC 創始人收購 Kirkwood Bank of Nevada

美國內華達州媒體《Nevada Independent》7 月 1 日報導，區塊鏈孵化器及投資機構 Blockchains LLC（Blockchains.com）創始人 Jeffrey Berns 日前斥資 2800 萬美元買下一家位於拉斯維加斯的小型社區銀行 Kirkwood Bank of Nevada，希望藉由這家銀行的幫助將 Blockchains LLC 接入傳統金融體系。

Bern 接受採訪時表示，「基本上，購買銀行對我而言是一種保障，除了能確保 Blockchains LLC 可以輕鬆訪問金融系統以外，還為區塊鏈業內的合法企業打造避風港，如此一來，為他們提供服務的銀行將能夠理解項目背後的理念，且無所畏懼。」

自 2017 年起，Jeffrey Berns 便開始物色合適的銀行進行收購，直到 2018 年 2 月才開始跟 Kirkwood Bank of Nevada 進行磋商，並在同年 8 月簽署收購合約，收購價為 2500 萬美元，再額外注入 300 萬美元。據了解，Berns 目前是以自己名下的另外一家控股公司來持有該銀行。

他解釋道，「唯有銀行控股公司才能擁有一家銀行，若是由 Blockchains LLC 持有該銀行，則必須比照銀行控股公司的操作模式，向當局進行匯報。我打算把 Blockchains LLC 部分持有權劃分出來， 並將所有權交還給系統用戶。但我認為，監管機構並不會對此事感到滿意。」

另外， Kirkwood Bank of Nevada 行長聲稱，銀行被收購後將維持日常運營，管理階層人員也不會有任何變化。然而，據稱 Berns 計劃未來將擬定 Blockchains LLC 和 Kirkwood Bank of Nevada 之間的合同，予以開發基於區塊鏈的銀行解決方案，初步預估將在 2020 年第三季度推出。

這篇文章 藉助銀行接入傳統金融體系 Blockchains LLC 創始人收購 Kirkwood Bank of Nevada 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』