CFTC 正式頒發 DCO 執照ErisX 獲准推出加密貨幣期貨產品

美國商品期貨交易委員會（CFTC）7 月 1 日為加密貨幣衍生商品服務業者 ErisX 推出期貨合約鋪平道路，發出公告正式核發衍生品清算組織（DCO）許可執照。CFTC 公告顯示:「根據 DCO 許可令，Eris 將被授權為全質押虛擬貨幣期貨提供清算服務。Eris 的間接母公司 Eris Exchange 公司已向 CFTC 註冊為指定合約市場。」

同時，由美國券商 TD Ameritrade 所投資的 ErisX 亦發布聲明稱，DCO 執照允許該公司在美國監管機構的認可下推出加密貨幣期貨產品，也是該交易所目前所持有的指定合約市場（DCM）執照外，再多取得的另一張執照。

ErisX 預告，將在「今年稍晚」推出實物交割的加密貨幣期貨合約，這意味著客戶將獲得真正的比特幣，而非約當現金。不過，該公司並未提出確切的時程表。

ErisX 執行長 Thomas Chippas 在聲明中表示，該公司特別之處在於利用傳統的 DCM（交易）與 DCO（清算）模式來劃分交易與結算的功能。他表示:「這反映了機構投資人對其他資產類別所要求的結構，而且將有助於帶動這些市場邁向更高的相關性與可接近性。」

就在上週，競爭同業 LedgerX 才取得 DCM 執照，但如同 ErisX，前者亦未宣布推出比特幣期貨合約的明確時間表。此外，紐約證交所母公司州際交易所集團（ICE）的子公司 Bakkt 也計劃推出實物交割的比特幣期貨，目前正在等待紐約金融服務局發出信託公司執照。而另一家美國加密貨幣衍生品提供業者 Seed CX 也希望在未來數月內提供遠期合約。

監管豁免

除了 DCO 許可外，ErisX 還從 CFTC 取得特定領域產品的監管豁免（No-action Relief）。廣泛而言，企業可在「相信他們的產品能符合法律精神」的情況下申請監管豁免，接下來則交由監管機構判斷相關申請能否履行其承諾。目前，CFTC 的清算與風險部門則是授予 ErisX 有關聯邦法規第 17 章第 39 部分的監管豁免。

值得注意的是，一旦業者發出不起訴意見信（No-action Letters），就必須嚴格遵守內含的清單要求，至於 ErisX 的不起訴意見信則是詳列其對於客戶抵押所有交易時的要求，讓 CFTC 能授予其豁免於各種尋求驗證清算所來彌補各種損失的條款。

根據這封信，ErisX 可豁免於監管機構的以下要求：對財務來源進行壓力測試、在一日結算期間內維持能履行債務的流動性、 要求所有清算會員定期提交財務報告；對大型交易者進行個別壓力測試、製作有關保證金和日終部位的每日報告，並詳列保證金方法。

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