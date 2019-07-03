英國金融行為監理局（FCA）7 月 1 日發出官方文件《限制將不同產品的合約銷售給散戶》稱，當局正準備禁止將「加密貨幣衍生品銷售給散戶投資人」，並在短期內公布一份有關「禁止比特幣期貨與其他加密貨幣相關交易產品等加密貨幣幣衍生品的徵詢書（CP）」。

FCA 指出，這項行動是依循去年 7 月在「英國加密資產特別任務小組最終報告」中曾許下的承諾，該局接著強調，即將出爐的徵詢書中所制定的新規定將取代加密貨幣差價合約（CFD）的最終規範。

外媒《Crypto Briefing》報導指出，FCA 發言人已證實當局「短時間內」將施行禁止「向散戶投資者銷售特定與加密資產相關的產品」，並在今年內針對此政策進行徵詢。

根據另一份關於限制差價合約的公開政策聲明，FCA 把「差價合約」視為「複雜、以槓桿操作」的衍生品，而且通常會為散戶帶來高度風險。當局預期若實施限制措施，散戶投資人一年將可省下 2.67 億元英鎊（3.38 億美元）至多達 4.51 億英鎊（5.70 億美元）。

早在 2018 年底，FCA 策略與競爭主管 Christopher Woolard 就已在倫敦一場有關「加密貨幣監管」的活動發表證詞時暗喻，當局可能會禁止加密貨幣衍生品。

但同時也有消息傳出，FCA 近日已核准英國首個加密貨幣避險基金 Prime Factor Capital，作為受監管的全領域另類投資基金。值得注意的是，該基金雖由英國監管機構核准，但仍將遵守歐洲的法規。

因此依據準則，Prime Factor Capital 將獲允管理逾 1 億美元的資產，也成為第一家獲核准專門投資加密貨幣資產類別的機構。另外，該公司還被要求依據歐盟監管規定指定「獨立於公司之外的託管機構」，以確保並驗證投資人的報酬和該基金的持有資產，並提供現金流對帳。

Prime Factor Capital 創始人相信，藉由專注於投資單一資產類別，他們將領先其他全球競爭同業，應且成為在加密貨幣領域中最可信賴的權威投資機構。該公司的營運長 Adam Grimsley 表示:「多數投資加密貨幣的機構都不在監管當局的管轄下，所以這個市場才會落入聲名狼藉的下場。」

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fca: ftadviser

這篇文章 計畫頒發加密貨幣衍生品交易禁令 英國 FCA：對散戶構成高度風險 最早出現於 區塊客。

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