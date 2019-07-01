澳本聰 Craig Wright 親自出庭調解證實「無法提交比特幣地址清單」

「澳本聰」Craig Wright 6 月 28 日因「比特幣盜竊案」出庭受審時表示，「無法提交比特幣地址清單，且已丟失 110 萬枚比特幣的訪問權」。

這起訴訟案最初於 2018 年 2 月被提起，Ira Kleiman 代表已故兄弟 David Kleiman 指控 Wright 盜竊 110 萬枚的比特幣和知識產權。根據訴訟狀，Kleiman 和 Wright 過去曾是商業夥伴，共同挖礦賺取了 110 萬比特幣，直到 2013 年 4 月 Kleiman 不幸因病辭世，Wright 便偽造了一系列合約，將資產和公司轉移給自己。然而，上述指控均被 Wright 否認。

值得注意的是，根據原告律師在 6 月 21 日的陳述，確定 Wright 已違反法院命令，這次開庭是為了決定「Wright 堅持不提交比特幣地址清單」此等行為是否屬於藐視法庭。目前為止，尚未知悉 Wright 是否將會被判處刑罰。

Wright 淚灑法庭指出，他確實是比特幣創造者「中本聰」，但隨著比特幣被利用於非法活動的交易量與日俱增，最終在 2010 年決定停止使用比特幣，而 Dave Kleiman 的職責是負責掩蓋 Wright 的踪跡，以免被外界發現其真實身份。

此前，Wright 曾聲稱已於 2011 年將其比特幣所有權轉移給保密信託基金 Tulip Trust。然而 Wright 在庭上被問及有關 Tulip Trust 的證據時，卻回答：「你提出了我無法識別的文件。」

原告辯護律師 Devin Freedman 回應表示，上述文件最初由 Wright 辯護律師所提交。Freedman 接著再針對文件的矛盾之處提出問題，「這家直到 2014 年才購買的公司被列為信託基金之受益人，但信託基金是你早在 2012 年就已創建？」

Wright 還表示，曾於 2013 年將私鑰的關鍵資訊轉移給 Kleiman，因此他可能永遠也無法取得這些比特幣，也沒有想要討回這筆資金的意願。他解釋道，「我妻子和我都認為這筆錢太多了，而且我已有足夠的儲蓄。」

專精於加密貨幣領域的律師 Stephen Palley 發佈推文表示，「目前案件更偏向於 Kleiman 這一方。我相信下一場聽證會將會落在 8 月，屆時可能才會知道法院的想法。」

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