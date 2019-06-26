比特幣一度漲破1萬2900美元 觸及17個月高點

臉書 (FB-US) 將推出加密貨幣的消息，激勵比特幣價格大漲，今 (26) 日一度來到 1 萬 2900 美元之上，觸及 17 個月高點。

CoinDesk 報價顯示，台北時間週三下午 5 點 48 分，比特幣上漲 11.22%，至 1 萬 2563.13 美元；以太幣上漲 7.41%，至 335.27 美元；萊特幣上漲 0.03%，至 135.58 美元；瑞波幣上漲 2.2878%，至 0.4773 美元。

由 CoinDesk 報價可得知，週三稍早，比特幣一度來到 1 萬 2919 美元，創 17 個月以來新高。

臉書的加密貨幣計畫「Libra」，獲得包括威士卡 (Visa Inc)、萬士達卡 (Mastercard Inc)、線上支付平台 PayPal，以及優步科技 (Uber Technologies) 在內等 28 家公司支持。

臉書將和這 28 家公司合作，成立 「Libra 基金會」，營運「Libra」；此外，臉書也規劃由獨立子公司「Calibra」，提供「Libra」的錢包服務。

臉書會將「Libra」和法定貨幣掛勾，藉以避免價值激烈波動的問題；臉書期待，「Libra」的流通性，有朝一日能夠媲美美元。

不過，臉書此舉也引來主管機關關注，國際清算銀行 (BIS) 於最新年度報告中示警，臉書等大型科技企業，料將於全球金融市場，快速取得主導地位，並對市場競爭、金融穩定與社會福利等層面，構成潛在威脅。