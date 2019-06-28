IEO 發展迅速推動加密幣市值突破 3230 億美元

根據 PwC 和加密谷協會的報告顯示，加密貨幣市場的價值繼續增長，截至今年 6 月底達到 3230 億美元。報告指出，加密貨幣價格上漲有可能是因為監管框架逐漸明朗化。同樣的，機構投資者和大型公司重新投入關注也可能對市場產生積極影響。PwC 區塊鏈 EMEA 負責人 Daniel Diemers 表示，「今年市場上新推出的代幣產品超過 250 個，總共籌得 33 億美元，當中由 Bitfinex 的 IEO 領頭。自 2019 年初以來，IEO 的發展顯著加速，這反映了加密貨幣產業的創造力和創新精神。」

Polkadot 完成新一輪私募 成功售出 50 萬枚 DOT

Web3 基金會近日宣布，旗下項目 Polkadot 在最新一輪的私募中，成功售出 50 萬枚 DOT 代幣，即 DOT 總供應量的 5%，但並未透露具體募得資金。然而，先前有消息指出，新一輪私募旨在將其代幣的總價值拉升至 12 億美元。項目發起人 Gavin Wood 則對私募結果感到相當滿意，他表示，「各界對 Polkadot 項目非常感興趣，我為此深感震驚。憑藉著這次的成功，我盼望 W3F 團隊能充分利用這些資源，以持續支持 Polkadot 和 Web 3.0 生態系統的發展。」

美證券交割商 Apex Clearing 推加密貨幣交易平台

美國證券交割商 Apex Clearing 宣布即將推出面向經紀商和財務顧問的加密貨幣交易平台 Apex Crypto。投資者將可在股票交易和加密貨幣交易之間進行轉換，能輕鬆在數分鐘內開立和注資新賬戶。目前 Apex Crypto 支持比特幣、比特幣現金、以太幣和萊特幣，且已在美國 40 州和哥倫比亞特區開通服務。

Snowden：比特幣欠缺隱私性將對其造成威脅

美國前情報人員 Edward Snowden 日前在 2019 比特幣大會上的影片訪談中表示，「比特幣目前仍欠缺隱私性，而這將對其造成威脅」。Snowden 還表示，自己是比特幣支持者，甚至還曾於 2013 年與記者溝通時使用比特幣購買加密通訊服務。除此以外，Snowden 還深入探討了銀行和政府的法規，也強調了交易所捍衛用戶隱私的必要性。

新加坡交易所 Bitrue 遭駭損失 450 萬美元

新加坡加密貨幣交易所 Bitrue 6 月 27 日遭受網絡攻擊後，損失價值 450 萬美元的瑞波幣和艾達幣。根據官方公告，駭客成功利用該交易所風控團隊第二層審核進程的漏洞，非法侵入 90 個 Bitrue 賬戶錢包，轉移了 930 萬枚瑞波幣和 250 萬枚艾達幣至 Huobi、Bittrex 和 ChangeNOW 等多家交易所。Bitrue 最後向被害者表示，交易所將補償所有損失，但具體時程仍待公布。

eToroX 交易所將對 Libra 編程語言 Move 進行試驗

全球多資產交易平台 eToro 旗下加密貨幣交易所 eToroX 的區塊鏈實驗室團隊宣布將對 Facebook 區塊鏈 Libra 所使用的編程語言 Move 進行試驗，屆時將使用部署在以太坊區塊鏈上的 eToken 實施測試。eToroX 團隊表示，Move 類似於編程語言 Rust，但 Move 以不同的方式定義資源，不允許移動或複制資源，目的是防止意外重複和丟失。

Kakao 旗下公鏈 Klaytn 成功上線

由韓國科技巨頭 Kakao 旗下子公司 Ground X 所開發的區塊鏈平台 Klaytn 已順利上線，目前已有數家 LG 在內的韓國大型公司正在使用。相較於現有的區塊鏈平台，Klaytn 的去中心化應用程式（DApps）開發平台在設計上別有心裁，使用戶更容易訪問、速度更快。自去年 10 月以來，各家公司都加入了測試網，例如： LG、Celltrion 和 Netmarble 等韓國公司和東南亞其他金融和科技公司也加入該項目，成為理事會成員。

這篇文章 區塊客一分鐘新聞 – 6 月 28 日重點：IEO 發展迅速推動加密幣市值突破 3230 億美元 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』