根據外媒《Decrypt》消息，知名網絡論壇 Reddit 將在短期內向 Brave 瀏覽器的用戶開通 Basic Attention Token（BAT）打賞功能。

Reddit 開發人員表示，這些功能目前仍在預覽模式下進行開發，但在主網站上線之前，將會預先在 Reddit Tippin.me 測試版中引入。據悉，新功能將類似於 Tippin.me 在 Twitter 上的操作模式，用戶只要在瀏覽器上安裝 Tippin.me 擴充程式，即可開通加密貨幣打賞功能。

由 JavaScript 創辦人以及前 Mozilla 執行長 Brendan Eich 所創辦及開發的項目 Brave，是一個具有高度安全性、快速和擁有微支付 (micropayment) 功能的區塊鏈瀏覽器。

Brave 最早是在 2017 年啟動「內容創建獎勵機制」，開放 Twitch 直播主、YouTuber 及網站所有者註冊為 Brave 內容創建者，允許他們接受來自觀眾、讀者或粉絲的 BAT 捐贈。用戶只要在瀏覽器設置頁面手動啟用支付系統，即可將他們的社群媒體帳戶連接到瀏覽器內的 BAT 錢包，以捐贈或接受加密貨幣獎勵。

這篇文章 Brave 加密貨幣獎勵機制再進一城！ Reddit 即將開通 BAT 打賞功能 最早出現於 區塊客。

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