2020上半年推出加密貨幣Libra 臉書：盼有朝一日能媲美美元

根據《彭博社》報導，臉書 (FB-US)今 (18) 日發表加密貨幣計畫「Libra」，預計最快將於 2020 上半年正式推出；臉書並稱，期待有朝一日，「Libra」的流通性，能夠媲美美元。

上述消息發布後，臉書盤前股價走揚，主要加密貨幣價格下挫；台北時間週二晚間 7 點 41 分，Investing.com 報價顯示，臉書盤前股價上漲 1.32%，至 191.50 美元。

臉書盤前股價上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

在此同時，CoinDesk 報價顯示，比特幣下跌 0.72 %，至 9211.12 美元；以太幣下跌 1.15 %，至 268.77 美元；萊特幣下跌 3.30%，至 131.31 美元；瑞波幣上漲 1.33%，至 0.4390 美元。

臉書這項加密貨幣計畫，獲得包括威士卡 (Visa Inc)、萬士達卡 (Mastercard Inc)、線上支付平台 PayPal，以及優步科技 (Uber Technologies) 在內等 28 家公司支持。

臉書將和這 28 家公司合作，成立 Libra 基金會，營運「Libra」；此外，臉書也規劃由獨立子公司「Calibra」，提供「Libra」的錢包服務。

臉書會將「Libra」和法定貨幣掛勾，藉以避免價值激烈波動的問題；臉書期待，「Libra」的流通性，有朝一日能夠媲美美元。

報導稱，若該計畫成功，臉書在金融服務領域的參與程度，將更加深入；值得注意的是，雖然加密貨幣業者試圖在區塊鏈上，打造具跨境交易功能的加密貨幣，但迄今仍未成功。

另一方面，「Libra」也可能面臨法規方面的挑戰，加密貨幣不僅要獲得金融機構、消費者支持，還得取得監管機構批准。