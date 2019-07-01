川普總是抨擊Fed的量化緊縮 但他的說法有些言過其實

美國總統川普一再抨擊聯準會 (Fed) 的「量化緊縮」及其在他執政期間對經濟成長的影響。現在升息週期很快就要結束，但這可能不會像川普想像的那樣帶來多大好處。

總統可能不想寄望過高的一個原因是他可能過度強調了降息的影響力。

量化緊縮並未如川普幾天前所說，每月從經濟中撤出 500 億美元。事實上，有種觀點認為，自升息週期於 2017 年 10 月開始以來，市場條件並未收緊或根本沒有收緊。

關鍵的核心部分與 Fed 決定開始扭轉其 2008 年爆發金融危機期間和之後提出的刺激措施。Fed 實施了 3 輪收購債券，使其資產負債表從大約 8000 億美元擴大到一度超過 4.5 兆美元。這個名為量化寬鬆政策 (QE) 的想法是降低長期利率以復甦住房市場並為金融體系提供所需的流動性。

2017 年中期，Fed 官員認為經濟強勁，可以減少部分資產。它允許通過允許其持有的所有債券的上限水平每月從資產負債表中縮減，而不是按照政策進行再投資。

縮減幅度從每月 100 億美元開始，其中國債 60 億美元、MBS 40 億美元，之後增加至每季 500 億美元。

但那些只是上限值。實際上，由於到期債券的收益並沒有達到那麼多，因此每月的收益沒有達到 500 億美元。川普最近告訴美國廣播公司 (ABC)，這個過程「等於從現金箱中拿出錢，讓人們就無法用它來做他們想做的事情」。

不過，這筆錢並非來自任何收銀台，而只是來自 Fed 持有的債券收益，而這些收益並沒有被抽回到系統中。而且每個月不是 500 億美元。例如，在 5 月 23 日至 6 月 27 日期間，這國債和 MBS 只減少了 360 億美元，或不到總持有量的 1%，也不到美國經濟總量的 0.2%。

然後就是財務狀況緊縮的問題。根據一系列指標，目前的情況與 2017 年 10 月資產負債表開始縮減時的狀況大致相同。

首先，由於對 Fed 升息過度的擔憂，在 2018 年第 4 季短暫飆升之後，債券殖利率基本上回到縮減開始時。指標 10 年期國債殖利率週五 (28 日) 約為 2%，略低於 Fed 縮表前的水平。

從另一個角度來看，芝加哥 Fed 檢查風險、信貸和槓桿的「國家金融狀況指數」現在實際讀數為 -0.85，而非 2017 年 9 月 29 日升息週期開始之前的讀數 0.79。數字越小表示條件越寬鬆。

（圖: 芝加哥 Fed）

高盛也有個類似的指數，關注利率、信貸利差、隔夜基金利率和其他指標，並廣受 Fed 官員密切關注。高盛「美國金融狀況指數」也反映了在資產負債表縮減期間市場是有任何變得更寬鬆的條件。

（圖：高盛）

即便如此，川普仍認為，如果沒有 Fed 進行量化緊縮和升息，經濟和市場將會好得多。他還錯誤地告訴《Fox Business》，Fed 在他執政期間升息 9 次，而在歐巴馬期間沒有升息，這也是不正確的。Fed 在歐巴馬第二任期結束時升息 2 次，在川普執政期間升息 7 次。

川普已多次表示道瓊工業平均指數自 2016 年他勝選以來表現強勁，如果沒有量化緊縮就會上漲 10000 點。他還說，GDP 成長將因此接近 5%，而非 2018 年的 2.9%，而且預計今年增速會更趨緩。

如果沒有 Fed 踩剎車，川普很快就會看到他期待的經濟將如何發揮作用。

他的希望其中之一已經應驗，Fed 已經放棄今年升息 2 次的計劃，現在預計會降息 3 ​​次。第二個禮物即將到來：Fed 已經宣布計劃在 9 月結束資產負債表縮減。

但部分華爾街人士認為，與市場廣泛預期 7 月 30 日至 31 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將降息相比，官員反而可能投票決定立即結束資產負債表的縮減，而非等到 9 月。

無論如何，在企業廣泛認為川普的關稅是經濟活動預期減速的原因之際，在沒有 Fed 阻礙下，總統很快就會發現經濟成長能有多強。