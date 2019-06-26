再度呼籲Fed降息 川普：鮑爾做得很糟糕

美國總統川普今 (26) 日再度對聯準會 (Fed) 施壓，呼籲降息，並稱 Fed 主席鮑爾做得很糟糕，若他國採取貨幣貶值措施，美國便無法處於公平的競爭環境中。

川普週三接受 Fox Business 採訪時表示，在美國與中國競爭的情況下，Fed 應採取降息措施，「如果他們 (中國) 讓貨幣貶值，我們就無法處在公平的競爭環境中。」

川普強調，包括中國在內的許多國家，都祭出刺激經濟措施，Fed 應該降息才對，「鮑爾做得很糟糕」。

川普週一也在推特上，對 Fed 開嗆，他寫道，Fed 不知道自己在做什麼，加快升息步調 (通膨率仍低、其他國家都在採取寬鬆措施)，每個月還縮表 500 億美元。

川普宣稱，若 Fed 當初做了「對的事」，道瓊指數將較當前水準，再漲數千點，6 月美股可望創下史上佳績，美國 GDP 表現也會更好，可能上看 5%，但在美國經濟需要降息時，Fed 卻像個固執的小孩，搞砸了一切。

鮑爾日前重申，Fed 不會受到短期政治壓力影響，因應金融環境的短期波動，並非 Fed 的工作，Fed 正在思考，美國關稅政策的不確定性、貿易衝突，以及溫和的通膨，是否為降息提供了依據。

聖路易聯準銀總裁布拉德亦稱，美國經濟情勢，還沒有糟糕到必須要求 Fed 於 7 月降息 0.5 個百分點。