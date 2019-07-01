本週操盤筆記(0701-0706)：澳洲估降息、6月非農、OPEC估延長減產

本週操盤筆記 (0701-0706)

1. 澳洲央行 7 月利率會議：

本週二 (2 日) 澳洲央行 (RBA) 將召開 7 月利率會議，市場預期，澳洲央行將於本月會議再度降息一碼，以支持該國仍是疲軟的經濟前景，並希望提振企業與家庭單位對通膨復甦之信心。

澳洲央行此前已在 6 月份降息一碼至歷史低點的 1.25%，同時 6 月利率會議紀要亦顯示，澳洲央行委員會認為「未來一段時間貨幣政策仍有可能進一步寬鬆」。

同時澳洲央行總裁洛威 (Philip Lowe) 亦在 6 月利率會議後之聲明表示，降息之決定將有助於利用經濟中的閒置產能，以幫助降低澳洲失業率，且更有把握令通膨達到 2% 目標。

2. 美國 6 月非農就業：

本週五 (5 日) 美國勞工部將公布眾所矚目的非農就業報告，市場預期，6 月美國新增非農就業人數為 15.8 萬人，估計將從前月低迷的 7.5 萬人反彈。

此前 5 月美國新增非農就業為 7.5 萬人，大幅低於市場預期的 17.5 萬人，更是低於 4 月的 22.4 萬人，該份報告不僅令一眾市場分析師跌破眼鏡，更令市場大幅提升 Fed 7 月之降息機率。

市場經濟學家認為，雖然目前美國總統川普 (Donald Trump) 與中國國家主席習近平的川習會，帶來了貿易戰緩和的樂觀預期，但若 6 月美國新增非農再次繳出差勁成績，那麼 Fed 7 月出手降息仍有可能。

3. 主要國家發布 6 月製造業 PMI 終值：

本週包括美國、中國、日本、歐元區、德國等主要經濟體，都將發布 6 月製造業 PMI 終值，其中又以美國、中國、歐元區等經濟體，最受市場矚目。

目前市場預期，在美中貿易戰的打擊之下，美國與中國 6 月製造業 PMI 皆將繼續下滑，估計 6 月中國財新製造業 PMI 將下滑至 50.0，險守 50 景氣分水線；而 6 月美國 ISM 製造業指數更是估計大幅自 52.1 下挫至 51.2，放緩程度較大。

4.OPEC 會議：

週一 (1 日) OPEC 會員國將召開部長級會議，市場預期，週一 (1 日) 的 OPEC 會議各國可望達成「延長」減產協議，據《華爾街日報》上週五 (28 日) 引述 OPEC 和沙烏地阿拉伯官員談話表示，OPEC 已準備將延長減產協議至今年下半年。

據目前減產協議，要求 OPEC、俄羅斯及其他產油國組成的「OPEC+」聯盟，需每天減產 120 萬桶，而該協議已於 6 月 30 日到期，但估計「OPEC+」聯盟內之各國將同意繼續減產，以支持疲軟的油價。

產油大國俄羅斯已於週六 (29 日) 表態同意減產，此前週六 (29 日) 俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 在 G20 會議上宣布，已與沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼 (Mohammed bin Salman) 達成共識，將再延長目前的 OPEC+ 協議 6 至 9 個月，即至少今年下半年都會繼續減產