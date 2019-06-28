Fed壓力測試 Capital One和小摩須補足資本 瑞信待補件

聯準會 (Fed) 週四 (27 日) 宣布，Capital One Financial (COF-US) 和摩根大通 (JPM-US) 必須減少其規劃的股東支出，才能通過批准。

Fed 表示，Capital One JPMorgan Chase (摩根大通) 的最低資本率低於提交給 Fed 的計劃和壓力測試後的最低資本率。但兩者都能透過自行減少一定金額的股東分配來過關。

此外，Fed 指瑞士信貸 (Credit Suisse) (CS-US) 必須在 10 月 27 日之前解決資本適足率過程中的弱點。Fed 表示，它認為這些弱點「問題不大 (limited)」。新的資本計劃涵蓋從今年 7 月 1 日到 2020 年 6 月 30 日期間。

Fed 的《綜合資本分析和評論》通過了其他 18 家銀行業者的回購和股息計劃，包括美國銀行 (BAC-US)、花旗 (C-US)、高盛 (GS-US)、摩根士丹利 (MS-US) 和富國銀行 (WFC-US)。

在通過 Fed 年度壓力測試後，美國大型銀行將在向投資人發放更多股利和股票回購。

高盛將其單季股利從每股 85 美分提高近 50% 至每股 1.25 美元，並授權一項 70 億美元的股票回購計劃，高於一年前的 50 億美元。

摩根大通將股利從每股 80 美分提高 13% 至每股 90 美分。該銀行還可以在新計劃下回購高達 294 億美元的股票，而去年則為 207 億美元。

美國銀行將其股利從 15 美分增加到每股 18 美分，並可以回購高達 309 億美元的股票。富國銀行將其股利從 45 美分調升至每股 51 美分，並可以回購 231 億美元的股票。

花旗集團將其股利從 45 美分提升至每股 51 美分，並可回購 215 億美元的股票。摩根士丹利將其股利從 30 美分上調至每股 35 美分，並可以回購 60 億美元的股票。

Capital One 似乎是唯一一家沒有增加股利的機構，每股股利仍為 40 美分。據 Fed 一位高級官員指出，這可能是因為 Capital One 透過使用所謂的調度程序來控制其原有資本計劃，以保持在所需的最低限額之上。

Fed 監管副主席 Randal Quarles 在聲明中表示，「壓力測試證實，大型銀行都資本充足，並且優先考慮執行強而有力的資本規劃，」Fed 表示，銀行業資本從 2009 年壓力測試開始實施時的約 3000 億美元增加到如今約 8000 億美元。