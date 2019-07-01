川習會不確定性暫停 美中同意重啟談判 美股期貨週一上漲

在美國和中國同意延後對產品徵收額外關稅，以恢復貿易談判之後，美股指數期貨在台北時間上午強升，道瓊期貨上漲近 200 點，漲幅約 0.7%，標普 500 指數及那斯達克 100 指數期貨分別上揚 0.8% 及 1.1%。

KKM Financial 董事總經理 Dan Deming 表示，川習會前市場出現大量看跌情緒，很多人相信市場出現下行風險，因此在會議基調轉為合作之後，已經讓市場感到滿意。

美股在今年上半年表現出色，標普 500 指數由低點反彈超過 17%，是近 20 多年來表現最佳的上半年。

今天最主要的利多來看川普會後釋出的訊息，川普同意暫不徵收新的關稅，並表示會議進展順利，「我們正回到正軌」。中國官媒新華社指出，雙方領導人同意，在平等及相互尊重的基礎上，重啟兩國間的貿易磋商。

此外，川普還補充，將放寬對華為的限制，在不涉及國安問題的前提下，美國企業可出售產品給華為，此舉料有助於 Skyworks Solutions，Qorvo 和美光科技等晶片股的上漲，這 3 檔股票受貿易戰衝擊，上半年均出現至少 10% 的跌幅。

不過，美國國家經濟委員會主任庫德洛 (Larry Kudlow) 評論，川普並沒有對華為「大赦」，而且美中目前也沒有談出結果的時間表。

Morgan Stanley 全球經濟主管 Chetan Ahya 則將這次會議的結果，形容為「不確定的暫停 (an uncertain pause)」。他在週日的報告表示，貿易戰沒有立即升級，但距達成全球協議仍遠，其實現在並不清楚是否真正取得進展。

伴隨川習會的消息，還包括俄羅斯及沙烏地阿拉伯週六同意維持減產至少 6 個月，以穩定油價。

在美股期貨上揚之外，上午日股、陸股都強漲，漲幅超過 1%，人民幣上漲，避險貨幣日圓及瑞士法郎下挫。