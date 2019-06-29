百分百美國製造夢一場！蘋果新 Mac Pro 轉移中國製造廣達代工

《華爾街日報》 (WSJ) 週五 (28 日) 引述消息人士報導，隨著美中貿易戰升溫，蘋果唯一百分百美國製造的 Mac Pro 也正轉向中國製造，目前由台灣廣達電腦 (2382-TW) 代工，於上海一家工廠擴大生產中。
為美中貿易戰籌謀布局，蘋果不僅將產線從中國撤離出去，也將從原料到組裝生產，唯一百分百美國製造的 新 Mac Pro 搬到中國生產。
消息人士透露，蘋果已委託台灣代工廠廣達電腦 (2382-TW) 生產一款售價 6000 美元的 Mac Pro 桌機，目前正在上海一家工廠擴大生產。
蘋果此次新 Mac Pro「搬家」首選中國，主要考量到多家蘋果供應商接近上海，可以有效地節省零組件發貨成本。
事實上，撇除更高的人力成本不論，舊款 Mac Pro 早就因為市場需求減弱、產能不佳、員工留存率低等問題宣布失敗，故轉向中國製造新 Mac Pro 並不會嚴重影響美國工人。
市場人士認為，Mac Pro 並非蘋果最大產品線之一，但受到美國總統川普正大力推動製造業回流，新 Mac Pro 在哪裡生產的象徵意義卻十分重大。
蘋果發言人指稱，新 Mac Pro 在美國設計的，仍使用美國製造的零組件，最終遷往中國組裝僅是製造過程的一環。蘋果強調，其投資仍提供美國 200 萬個就業機會。