百分百美國製造夢一場！蘋果新 Mac Pro 轉移中國製造廣達代工

《華爾街日報》 (WSJ) 週五 (28 日) 引述消息人士報導，隨著美中貿易戰升溫，蘋果唯一百分百美國製造的 Mac Pro 也正轉向中國製造，目前由台灣廣達電腦 (2382-TW) 代工，於上海一家工廠擴大生產中。

為美中貿易戰籌謀布局，蘋果不僅將產線從中國撤離出去，也將從原料到組裝生產，唯一百分百美國製造的 新 Mac Pro 搬到中國生產。

消息人士透露，蘋果已委託台灣代工廠廣達電腦 (2382-TW) 生產一款售價 6000 美元的 Mac Pro 桌機，目前正在上海一家工廠擴大生產。

蘋果此次新 Mac Pro「搬家」首選中國，主要考量到多家蘋果供應商接近上海，可以有效地節省零組件發貨成本。

蘋果此次新 Mac Pro「搬家」首選中國。(圖片：AFP)

事實上，撇除更高的人力成本不論，舊款 Mac Pro 早就因為市場需求減弱、產能不佳、員工留存率低等問題宣布失敗，故轉向中國製造新 Mac Pro 並不會嚴重影響美國工人。

市場人士認為，Mac Pro 並非蘋果最大產品線之一，但受到美國總統川普正大力推動製造業回流，新 Mac Pro 在哪裡生產的象徵意義卻十分重大。

蘋果發言人指稱，新 Mac Pro 在美國設計的，仍使用美國製造的零組件，最終遷往中國組裝僅是製造過程的一環。蘋果強調，其投資仍提供美國 200 萬個就業機會。