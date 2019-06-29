當亞馬遜主宰市場時 其他零售業者只能喝西北風

要證明傳統零售商在亞馬遜 (AMZN-US) 日益站穩主導地位的世界中競爭有多難？證據在此：今年以來，Nordstrom (JWN-US) 和 Gap (GPS-US) 是標準普爾 500 指數中表現最差的股票。

截至週五 (28 日)，Nordstrom 和 Gap 股價均下跌超過 30%。

其他幾家大型實體零售商也是 2019 年上半年市場最大的輸家之一。Kohls (KSS-US)、梅西百貨 (M-US) 和 Foot Locker (FL-US) 跌幅都超過 20%。

隨著消費者越來越多習慣在網上購物，所有這些企業的銷售和獲利都出現了低迷。其中部分甚至預計今年的獲利和營收都將下降。

其他零售和消費品企業也遇到麻煩。食品巨頭 Kraft Heinz (KHC-US)、區域商場房產業主 Macerich (MAC-US)、雜貨龍頭 Kroger (KR-US) 以及藥店連鎖店 Walgreens (WBA-US) 和 CVS (CVS-US) 今年都表現不佳。

儘管整體零售支出保持相對強勁，但這些企業仍受到傷害。即使貿易戰擔憂會增加關稅將導致中國製造商品價格上漲的風險，消費者仍繼續購物。

今年美股大盤也一直在火上澆油。標準普爾 500 指數 2019 年上半年上漲 17%。

亞馬遜的股票漲幅超過 25%，現在市值接近 9400 億美元。這使得它在全球最有價值的公司排名中僅次於微軟 (MSFT-US)。

部分零售商在數位市場上與亞馬遜的競爭做得更好。他們得到消費者和投資者的獎勵。

例如，過去幾年透過一系列收購擴大其電商業務的沃爾瑪 (WMT-US)，股價今年來上漲近 20%。Target (TGT-US) 和 Costco (COST-US) 各自飆升約 30%。

Dicks Sporting Goods (DKS-US) 也上漲 10% 以上，表明它正在利用 Foot Locker 走弱之際趁勢崛起。

家得寶 (HD-US) 比較少遇到來自亞馬遜和網上購物的競爭，漲幅超過 20%。

美國消費者還是很活躍，只是他們不再上商場購物了。