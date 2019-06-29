谷歌Stadia版串流遊戲售價比照PS4、Xbox One版遊戲

谷歌 (GOOGL-US) 預計 11 月推出新串流遊戲服務 Stadia，但這不代表玩家能以更便宜的價格玩電玩，谷歌副總裁、Stadia 負責人 Phil Harrison 已公布，Stadia 版的遊戲售價與勁敵 PS 4 和 Xbox One 版相同。

「我不懂，為什麼它該便宜？」Harrison 週四說。

「你從 Stadia 上取得的遊戲，意味著你可以在任何生活周遭上的螢幕玩那款遊戲，電視、PC、筆電、平板電腦、手機......。理論上來說，以創新和細緻品質來說，Stadia 版的遊戲應該能達到最高水準。」

然而，Harrison 沒有公布 Stadia 遊戲的具體售價，而是說遊戲的開發商和出版商「與谷歌握有相同的價格控制力。」

「Stadia Pro 多一項好處，即購買遊戲內容時享有折扣，在平台上線後就會公布折扣的細節資訊。」谷歌發言人以電子郵件聲明。

Stadia 將與 30 款遊戲一同推出，包括《柏徳之門 3》、《邊緣禁地 3》和《毀滅戰士：永恆》等熱門大作。

Google Stadia 三種消費方式（但 1&2 要等到 2020 年)

1、Stadia Base：基本免費，解析度最高 1080p、60fps 立體聲（下載網速至少 10Mb / s）。

2、 Stadia Pro：月費 9.99 美元、4K/60p HDR 解析度 (下載網速至少 35Mb/S)、5.1 環繞音效、遊戲庫有免費遊戲、折扣。

3、Stadia 創建者版：11 月推出的預購限量版，售價 130 美元，使用 Chromecast Ultra 串流服務，享有 3 個月 Stadia Pro 付費會籍、《天命 2：合輯》遊戲、可第一手創建用戶名稱 (越晚進入的玩家會因為同名而被迫要加上一些數字)、「Stadia Buddy 通行證」可以讓一位朋友享有 3 個月 Stadia Pro 付費會籍，還可用 69 美元預購 Stadia 控制器。