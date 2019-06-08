美零售商警告：貿易戰讓家庭負擔加重

摩根大通 (JPMorgan) 分析師表示，對中國商品加徵關稅的成本可能會在已對美國家庭造成負擔的 600 美元再往上增加，這番言論也附和了沃爾瑪 (WMT-US) 和 Target (TGT-US) 等零售商的警告。

摩根大通表示，現有實施中的關稅也對企業獲利產生影響。

如果川普政府對其他中國商品加徵 25% 的關稅以及對墨西哥商品加徵關稅，那麼對企業和家庭的影響將更加深刻。此舉可能使美國家庭每年支出負擔高達 2500 美元。

由 Dubravko Lakos-Bujas 領導的摩根大通分析師寫道，「我們相信川普政府威脅的下一輪關稅，包括對墨西哥的 5% 和對中國的第三階段，可能會大幅增加推動美國商業和獲利週期徹底收縮的風險。」摩根大通指關稅是「對小企業和低收入家庭的累進加稅形式」，低收入家庭可能會因為稅負上升而減少可自由支配的開支。

摩根大通說，「根據關稅成本估算，當對中國第三階段關稅實施時，每個家庭的平均估計年度成本將從約 600 美元增加到約 1550 美元，這將抵消稅收法案估計約 1300 美元的效益。」

報告指出，「如果加上對墨西哥加徵關稅，對家庭的影響可能進一步增加；依最高 25% 稅率計算，可能會使家庭成本增加約 1000 美元，使總影響達到 2500 美元。」

銷售食品、衣服和家居用品給數百萬美國購物者的主要零售商如沃爾瑪和 Target，幾個月前就曾以關稅對美國家庭的影響發出警告。

將時間快轉到最新的財報業績，這些零售商和其他人繼續密切關注關稅進度以及它將如何影響商店貨架上的產品價格。

沃爾瑪 CEO Doug McMillon 在第 1 季財報中表示，「我們正在監看關稅討論並希望雙方能達成協議。」「我們的目標是永遠是作為低價貨品的市場領導者，因為把股東和客戶放在首位，我們將積極管理定價和獲利。我們的商品團隊幾個月來一直專注於此，並繼續執行適當的緩解策略。」

美國財政部長 Steven Mnuchin 5 月底表示，他已與沃爾瑪財務長 Brett Biggs 談及關稅問題。

根據 FactSet 的紀錄，Target CEO Brian Cornell 表示，「作為一家以客戶為中心的零售商，我們擔心關稅，因為它們會導致美國家庭日常產品的價格上漲，」「我們的團隊繼續監督貿易談判並制訂應急計劃，以幫助減輕關稅對我們的客人和業務的衝擊。正如最新的財報結果所看，該團隊已能針對去年的關稅來調整管理，而我們也已制訂計劃，以減輕已計劃在下個月實施額外關稅的衝擊。」

Costco (COST-US) 在其當季財報中特別強調了對商品成本的影響，將「不同國家，特別是中國和美國採取的行動」歸納為不確定性。

財報指出，「我們的曝險程度取決於商品的類型、加徵的稅率和徵稅的時間，」「對我們的淨銷售和毛利率的影響將部分受我們的商品促銷和定價策略的影響，以應對潛在的成本增加。雖然這些潛在影響尚不確定，但它們可能對財報結果產生不利影響。」

而包括現在和未來，不只是大型零售商和品牌正在努力應對關稅的影響。Guess Inc. (GES-US) CEO 週四 (6 日) 晚間就其第 1 季財報指出，該公司正在採取一系列行動，包括將採購轉移到其他國家並採取節約措施。此外，根據 FactSet 的紀錄，「如果價格能夠傳達顧客尋求的產品價值，」該公司就會「提高售價」。

他表示，進一步提高關稅將對 Guess 產生「明確的」影響。

在財報獲利未達預期後，Guess 股票週五 (7 日) 收盤下跌 8%。今年以來，該股票下跌了 30.6%。

此外，沃爾瑪股票 2019 年以來已上漲近 14%，Target 股價上漲 31.4%，Costco 股價上漲 25.7%。同期道瓊工業平均指數上漲 11.4%。