美零售商聯合會：對陸加稅 恐使美消費者支出年增122億美元

中美貿易戰持續延燒，美國總統川普更是在先前表示計畫對其於 3000 億美元中國商品課徵關稅。對此，美國零售商聯合會 (NRF) 在一份報告中表示，若美政府再次對中國商品徵收額外關稅，將使美國消費者每年多支付 122 億美元在各類民生日常用品上。

報告中指出，若對中國商品加徵額外關稅，相關的成本都將反應在美國消費者身上。將使美國消費者在服裝上的支出增加 44 億美元，鞋類支出增加 25 億美元，玩具支出增加 37 億美元，家用電器支出增加 16 億美元。

「對於此列表中的大多數消費型產品，很少有替代供應來源，」NRF 資深副總裁 David French 表示：「不可能讓所有的公司都立即改到其他國家進行採購，零售商很可能不得不繼續下訂中國貨品，並將更高的成本轉移到消費者身上。」

美國時裝業協會 (USFIA) 也認為，目前沒有其他可行的替代方案在短時間內取代中國供應商。該組織估計，額外徵收的關稅將導致服裝和家用紡織品的零售價格增加，並使得美國消費者每年要多付 49 億美元。USFIA 表示：「一家四口每年可能要額外支付 60 美元在衣服上。」

美國貿易代表署 (USTR) 從 17 日開始展開為期 7 天的聽證會，並邀請美國零售商、製造商和其他企業相關人士來針對美國總統川普對中國 3000 億美元的商品再度施加關稅的計畫提供建議。聽證會將於 6 月 25 日結束，可能的關稅則將會在 7 月 2 日之後生效。